Românii se cred sănătoși, dar trăiesc tot mai bolnavi. Pierd 10 ani de viață sănătoasă față de vest-europeni
Momentul în care Lionel Messi a fost doborât la pământ din cauza unui fan în timpul unui meci amical. VIDEO

Disputat în Puerto Rico, un meci amical joi seara dintre Inter Miami şi Independiente del Valle a fost marcat de un incident. Mai mulţi suporteri au intrat pe teren pe finalul partidei, iar unul dintre ei l-a făcut pe Lionel Messi să cadă.

Claudia Alionescu

La cinci zile după o înfrângere zdrobitoare în faţa echipei Los Angeles FC (3-0) în prima etapă a MLS, Inter Miami a disputat joi seara un meci amical împotriva clubului ecuadorian Independiente del Valle.

Deşi echipa din Florida (2-1) s-a impus în special graţie unui penalti transformat de Lionel Messi, octuplul câştigător al Balonului de Aur a fost trântit la pământ de un fan pe finalul meciului.


În minutul 88 al acestei confruntări disputate în Puerto Rico în faţa a aproape 12.500 de spectatori, mai mulţi suporteri au invadat terenul.

În timp ce unul dintre ei a făcut un selfie, altul l-a îmbrăţişat pe Lionel Messi. .

În acel moment, un agent de pază l-a tras pe fan la pământ, antrenându-l şi pe argentinian în cădere.

Ambele echipe purtau tricouri negre

Iniţial, această partidă trebuia să se dispute în data de 13 februarie, înainte de reluarea campionatului. Meciul a fost amânat din cauza accidentării lui Lionel Messi.

De asemenea, fluierul de start a fost amânat cu o oră joi seara din cauza unei probleme legate de tricourile echipelor.

Problema nu a fost însă rezolvată şi cele două formaţii au jucat în negru, ceea ce a creat confuzie.

Sursa: News.ro

