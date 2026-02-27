VIDEO. Fenomen viral în Argentina, ”mișcarea teriană”. Unii tineri afirmă că sunt animale: merg în patru labe sau latră

Astfel, recent, într-o duminică, o piață din Buenos Aires s-a transformat într-o sălbăticie improvizată pentru un grup neobișnuit de adolescenți - notează Associated Press.

Sofia, care a purtat o mască foarte realistă de câine din rasa beagle, a alergat pe iarbă în patru labe.

În apropiere, Aguara, în vârstă de 15 ani, a sărit prin aer, trecând peste un parcurs cu obstacole, imitând mișcările precise ale unei rase belgiene de câine.

Alții, îmbrăcați în pisici și vulpi, au stat cocoțați în crengile copacilor, păstrând distanța față de spectatorii curioși.

Această tendință a dominat rețelele sociale din Argentina în ultimele luni, câștigând popularitate pe platforme precum TikTok, unde hashtagul #therian a depășit 2 milioane de postări, Argentina fiind în fruntea tuturor celorlalte țări din America Latină în ceea ce privește implicarea.

Această creștere a atras atenția influencerilor și a mass-media, provocând reacții care variază ... de la uimire și râsete până la furie deschisă. Pe măsură ce mișcarea câștigă popularitate, psihologii au început să comenteze fenomenul și locul său în discursul public.

„Sunt doar o persoană normală, un om funcțional. Îmi trăiesc viața ca un om normal. Doar că am aceste momente speciale în care sunt un câine”, afirmă Aguara. Ea susține că se identifică drept un malinois belgian și își calculează vârsta ca fiind de doi ani și două luni în ani câinești.