Fără buget, cu tăieri la investiții și taxe mai mari, România a trecut pe excedent bugetar

VIDEO. Fenomen viral în Argentina, ”mișcarea teriană”. Unii tineri afirmă că sunt animale: merg în patru labe sau latră

Un fenomen mai puțin obișnuit are loc în prezent în Argentina, unde unii adolescenți susțin că sunt ”teriani”, adică persoane care se identifică mental, spiritual sau psihologic cu animale sau ființe non-umane.

Cristian Matei

Astfel, recent, într-o duminică, o piață din Buenos Aires s-a transformat într-o sălbăticie improvizată pentru un grup neobișnuit de adolescenți - notează Associated Press.

Sofia, care a purtat o mască foarte realistă de câine din rasa beagle, a alergat pe iarbă în patru labe.

În apropiere, Aguara, în vârstă de 15 ani, a sărit prin aer, trecând peste un parcurs cu obstacole, imitând mișcările precise ale unei rase belgiene de câine.

Alții, îmbrăcați în pisici și vulpi, au stat cocoțați în crengile copacilor, păstrând distanța față de spectatorii curioși.

Această tendință a dominat rețelele sociale din Argentina în ultimele luni, câștigând popularitate pe platforme precum TikTok, unde hashtagul #therian a depășit 2 milioane de postări, Argentina fiind în fruntea tuturor celorlalte țări din America Latină în ceea ce privește implicarea.

Această creștere a atras atenția influencerilor și a mass-media, provocând reacții care variază ... de la uimire și râsete până la furie deschisă. Pe măsură ce mișcarea câștigă popularitate, psihologii au început să comenteze fenomenul și locul său în discursul public.

„Sunt doar o persoană normală, un om funcțional. Îmi trăiesc viața ca un om normal. Doar că am aceste momente speciale în care sunt un câine”, afirmă Aguara. Ea susține că se identifică drept un malinois belgian și își calculează vârsta ca fiind de doi ani și două luni în ani câinești.

Ca lider al ceea ce ea numește „haita” sa, Aguara – numele cu care se identifică – se mândrește cu peste 125.000 de urmăritori pe TikTok și coordonează întâlniri regulate în capitala Argentinei.

Aru, o adolescentă de 16 ani care poartă o mască de focă, a declarat că se consideră parte a ramurii „otherpaw” a terianilor: persoane care poartă măști și cozi sau se deplasează în patru labe doar pentru distracție.

„Nu este neapărat vorba despre identificarea ca animal”, a spus ea. Pentru ea, tendința teriană a luat avânt în Argentina datorită mediului „destul de liber” al țării.

Pentru alți tineri argentinieni, mișcarea a oferit o comunitate vitală în care se pot simți cu adevărat acceptați.

Débora Pedace, psiholog și director al Centrului Terapeutic Integral din Buenos Aires, a recunoscut că fenomenul generează un amestec complex de confuzie, râsete și chiar furie.

Sursa: Associated Press

TikTok a anunțat miercuri măsuri îmbunătățite pentru combaterea rețelelor de conturi care promovează ura și violența. De asemenea, vor fi implementate noi instrumente de transparență pentru a identifica și gestiona mai eficient conținutul generat de AI.

Sute de oameni s-au adunat pe malul unui lac din Argentina cu scopul de a intra în Cartea Recordurilor. Au vrut să aibă un loc fruntaș pentru cel mai mare număr de persoane care au plutit în același timp, preț de câteva minute.

O anchetă internă amplă a Credit Suisse a descoperit 890 de conturi posibil legate de naziști la instituția de credit, care a facilitat eforturile de război ale dictatorului Adolf Hitler și i-a ajutat pe lacheii săi să fugă în Argentina.

La dosarul care a stat la baza deciziei CCR referitoare la pensiile magistraților a fost atașată și o opinie concurentă, semnată de trei judecători care au votat pentru constituționalitate.

Execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 850 de milioane de lei, respectiv 0,04% din PIB, faţă de deficitul de 11,01 miliarde de lei, respectiv 0,58% din PIB aferent lunii ianuarie 2025.

Pe teritoriul României au ajuns din nou drone, în județul Tulcea, după atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În mai puțin de 48 de ore au fost emise șase mesaje RO-Alert pentru locuitorii din zonă. 

