Numai vineri dimineață au fost trei mesaje RO-Alert prin care localnicilor din județul Tulcea li se recomanda să se adăpostească, pentru că exista riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Ministerul Apărării Naționale a detectat pe radare mai multe drone care au atacat porturile ucrainene de la Dunăre. Conform procedurilor, două aeronave F-16 Fighting Falcon de la Baza Aeriană Feteşti au decolat la ora 09:04 pentru cercetarea spațiului aerian.

Câteva minute mai târziu, piloții au confirmat contactul radar cu ținta la 9 kilometri de Chilia Veche, pe teritoriul ucrainean, iar la 09:13 minute drona a fost doborâtă de sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene, la 100 de metri de Chilia.

Militarii participă acum la o operațiune de căutare a unor eventuale resturi ale obiectului aerian căzute pe teritoriul național. Alerta aeriană a încetat după ora 10.