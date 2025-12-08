Victorie importantă pentru Răzvan Lucescu: PAOK câștigă derby-ul cu Aris, 3–1

Stiri Sport
08-12-2025 | 07:36
Răzvan Lucescu
Inquam Photos / Alex Nicodim

Echipa grecaă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Aris Salonic, în etapa a 13-a din prima ligă greacă.

autor
Ioana Andreescu

PAOK a deschis scorul prin Taison, în minutul 28, dar finalul primei reprize a fost nebun. Fredrik Jensen a egalat pentru Aris, în minutul 45, dar Taison a obţinut un penalti şi Giakoumakis a readus pe PAOK în avantaj transformând lovitura de pedeapsă în minutul 45+6.

Imediat după pauză Giakoumakis a dus scorul la 3-1 şi a ieşit accidentat în minutul 59. Aris nu a putu reveni pe tabelă şi PAOK s-a impus în derby-ul oraşului Salonic, scor 3-1, păstrându-şi locul secund în clasament, cu 32 de puncte.

În ultimele 12 partide oficiale, în toate competițiile, echipa lui Răzvan Lucescu are 9 victorii, 2 egaluri și doar 1 înfrângere, potrivit sport.ro.

După victoria cu Aris de duminică, trupa lui Răzvan Lucescu a ajuns pe locul 2 în întrecerea internă, la doar două puncte de liderul Olympiakos.

Citește și
lucescu
Mircea Lucescu, după ce România a picat cu Turcia la barajul pentru CM 2026: „Un meci foarte dificil”

În Europa League, PAOK e pe 17 din 36, loc calificant în play-off-ul optimilor. Următorul meci al grecilor e în această competiție, joi (ora 19:45), cu Ludogoreț (Bulgaria).

   

      Clasamente oferite de Sofascore     
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a devenit noul primar general al Capitalei. Surpriza este plasarea candidatului independent suținut de AUR

Sursa: News.ro

Etichete: grecia, victorie, razvan lucescu, meciuri,

Dată publicare: 08-12-2025 07:36

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Citește și...
Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia
1 decembrie
Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia

Este unul dintre cei mai de succes antrenori români ai momentului. Venerat în Salonic și temut în Atena, Răzvan Lucescu a schimbat istoria fotbalului elen, destinul clubului PAOK și a câștigat respectul unei națiuni.

Mircea Lucescu, după ce România a picat cu Turcia la barajul pentru CM 2026: „Un meci foarte dificil”
Stiri Sport
Mircea Lucescu, după ce România a picat cu Turcia la barajul pentru CM 2026: „Un meci foarte dificil”

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, că întâlnirea cu Turcia, din semifinalele barajului de calificare la CM 2026, va fi una foarte dificilă și că tricolorii trebuie să fie pregătiți din toate punctele de vedere.  

Mircea Lucescu a cedat nervos după înfrângerea cu Bosnia: „O ruşine! Hal de stadion”. Selecționerul, val de atacuri
Stiri Sport
Mircea Lucescu a cedat nervos după înfrângerea cu Bosnia: „O ruşine! Hal de stadion”. Selecționerul, val de atacuri

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Bosnia, pierdut cu 1-3, că arbitrul a fost părtinitor, el precizând că la faza în urma căreia a fost eliminat Denis Drăguş adversarul a simulat.

Recomandări
LIVE TEXT: Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidat al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu a fost ales de peste 211.000 de bucureșteni cu drept de vot, adică peste 36%.

Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 36% dintre voturile bucureștenilor
Alegeri locale 2025
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 36% dintre voturile bucureștenilor

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, a fost ales noul primar al Capitalei. Pe 7 decembrie au avut loc alegerile locale parțiale, iar bucureștenii l-au ales pe noul primar cu peste 36% dintre voturile exprimate.

Ciprian Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa ”prioritar”, ca primar general
Stiri Politice
Ciprian Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa ”prioritar”, ca primar general

Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, câștigător al alegerilor locale din București în 7 decembrie, spune că are trei probleme pe care vrea să le rezolve ”prioritar” în perioada următoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Decembrie 2025

30:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28