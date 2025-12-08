Victorie importantă pentru Răzvan Lucescu: PAOK câștigă derby-ul cu Aris, 3–1

Echipa grecaă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Aris Salonic, în etapa a 13-a din prima ligă greacă.

PAOK a deschis scorul prin Taison, în minutul 28, dar finalul primei reprize a fost nebun. Fredrik Jensen a egalat pentru Aris, în minutul 45, dar Taison a obţinut un penalti şi Giakoumakis a readus pe PAOK în avantaj transformând lovitura de pedeapsă în minutul 45+6.

Imediat după pauză Giakoumakis a dus scorul la 3-1 şi a ieşit accidentat în minutul 59. Aris nu a putu reveni pe tabelă şi PAOK s-a impus în derby-ul oraşului Salonic, scor 3-1, păstrându-şi locul secund în clasament, cu 32 de puncte.

În ultimele 12 partide oficiale, în toate competițiile, echipa lui Răzvan Lucescu are 9 victorii, 2 egaluri și doar 1 înfrângere, potrivit sport.ro.

După victoria cu Aris de duminică, trupa lui Răzvan Lucescu a ajuns pe locul 2 în întrecerea internă, la doar două puncte de liderul Olympiakos.

În Europa League, PAOK e pe 17 din 36, loc calificant în play-off-ul optimilor. Următorul meci al grecilor e în această competiție, joi (ora 19:45), cu Ludogoreț (Bulgaria).

Clasamente oferite de Sofascore

