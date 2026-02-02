Duminică, meciul din etapa a 23-a din Serie A între Cremonese şi Inter Milano, scor 2-0 pentru formaţia pregătită de Cristian Chivu, a fost întrerupt în minutul 49 după ce o petardă a explodat în faţa portarului echipei gazdă, Emil Audero. Proiectilul, aruncat din tribuna fanilor milanezi, a provocat o rană la piciorul indonezianului.

Jucătorul, împrumutat de Inter Milano în sezonul 2023-2024, s-a ridicat după trei minute şi şi-a reluat locul până la fluierul final.

Bărbatul a fost reținut

„Condamn cu fermitate acest gest nesăbuit şi total antisportiv”, a declarat preşedintele Inter Milano, Giuseppe Marotta. „În toţi anii carierei mele, nu am văzut niciodată aşa ceva. Sunt convins că toţi suporterii împărtăşesc părerea mea; avem şi datoria de a promova cultura, nu puteam prevedea asta. Datorită profesionalismului său (al lui Audero), am putut termina meciul fără incidente”, a adăugat el.

Suporterul suspectat de a fi aruncat petarda ar fi fost reţinut de poliţie. Forţele de ordine nu ar fi avut prea multe dificultăţi în a-l găsi, întrucât acesta a fost internat în spital după ce i-au fost smulse trei degete în urma exploziei.

Tensiunile nu s-au limitat la tribuna vizitatorilor, deoarece situaţia ar fi degenerat şi în gara din Cremona, în jurul orei 22:30, cu ciocniri între ultras milanezi şi poliţişti. Mai multe persoane ar fi coborât pe peroane, provocând panică printre călătorii care nu erau implicaţi în meci.

Pe teren, Inter Milano nu riscă să piardă meciul la masa verde, deoarece partida s-a încheiat graţie lui Audero, care şi-a reluat locul. Incidentul nu a afectat desfăşurarea meciului până la final.

Însă clubul riscă o amendă usturătoare. Suporterii ar trebui, de asemenea, să fie pedepsiţi cel puţin cu interdicţii de deplasare, dar şi cu posibilitatea ca sancţiunea să fie extinsă la închiderea tribunelor de pe terenul propriu.

