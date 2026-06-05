Premierul desemnat are zece zile la dispoziție pentru a veni în fața aleșilor cu un program de guvernare și cu numele miniștrilor. După săptămâni de negocieri și scenarii politice, bătălia se mută acum de la Cotroceni în Legislativ.

Nicușor Dan, președintele României: „Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Pentru că partidele nu se înțeleg între ele singura soluție posibilă este un premier care să fie independent de partidele din Parlament care să reușească prin discuții individuale cu toate acest partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă păstrarea stabilității financiare, direcția proeuropeană, finalizarea PNRR și definirea bugetului pe 2027. Tomac are și independența și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de premier”.

Eugen Tomac, premier desemnat: „Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem. Cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Voi prezenta parlamentului o echipă de specialiști. Un guvern tehnic nu unul politic. În acest spirit îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice din parlament. Echipa pe care o voi forma și pe care o voi cere va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii UE”.