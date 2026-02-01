La Cremona, Lautaro Martínez a marcat primul gol al meciului de pe Stadio Giovanni Zini, în minutul 16. Scorul a fost majorat în minutul 31 de Piotr Zieliński, cu un șut de la distanță.

Partida a fost întreruptă timp de trei minute la începutul reprizei a doua, după ce o petardă aruncată din galeria milaneză a căzut în careul gazdelor, lângă portarul Audero.

S-a terminat, în cele din urmă, Cremonese – Inter Milano 0-2, iar echipa lui Chivu are 55 de puncte și conduce clasamentul din Serie A cu un avans de opt puncte față de AC Milan, care are un meci mai puțin disputat. A fost a zecea victorie în ultimele 11 meciuri pentru formația lui Cristi Chivu în campionatul Italiei.



Cristi Chivu, din nou „Antrenorul lunii” în Serie A



Tehnicianul român Cristi Chivu continuă parcursul impresionant pe banca lui Inter, fiind desemnat „Antrenorul lunii” în Serie A pentru luna ianuarie.



Distincția vine după ce Chivu a câștigat același premiu și în decembrie, confirmând forma excelentă a liderului din campionatul Italiei.

Antrenorul în vârstă de 45 de ani a reușit să mențină echipa la un nivel extrem de ridicat, Inter fiind lider în clasament cu 52 de puncte după 22 de etape, scrie Sport.ro.

Parcursul echipei a fost aproape fără greșeală.

În cele șase partide disputate în prima lună a anului, trupa de pe „Giuseppe Meazza” a obținut cinci victorii clare împotriva formațiilor Bologna, Parma, Lecce, Udinese și Pisa, singurul pas greșit fiind o remiză cu Napoli.

