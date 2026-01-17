Cristi Chivu și Inter Milano obțin a șasea victorie consecutivă în deplasare, 1-0 la Udinese, și păstrează avansul în Serie A

Stiri Sport
17-01-2026 | 18:46
cristi chivu
IMAGO

Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a câștigat sâmbătă în deplasare, 1-0 cu Udinese, în etapa a 21-a din Serie A.

autor
Aura Trif

Chivu a început înfruntarea cu Udinese, din deplasare, cu perechea de atacanţi Lautaro Martinez – Pio Esposito, iar cei doi au colaborat la golul din minutul 20, câând Esposito a pasat şi Lautaro a finalizat. Nerazzurii au dominat întâlnirea de pe Bluenergy Stadium şi s-au impus în cele din urmă cu 1-0, reuşind a şasea victorie consecutivă pe teren străin.

Se distanțează de Milan

Inter face 49 de puncte şi pune din nou, deocamdată, şase puncte între ea şi Milan, ocupanta locului secund, cu 43 de puncte.

Udinese e a 10-a, cu 26 de puncte.

Vineri seara, în prologul etapei, Pisa şi Atalanta au remizat, 1-1. Golul gazdelor a fost reuşit de Rafiu Durosinmi (87), dupa ce oaspeţii deschiseseră scorul în minutul 83 prin Nikola Krstovic. Marius Marin a fost înlocuit în minutul 68 cu Mehdi Leris. Cu 14 puncte, Pisa este pe penultimul loc (19) cu un punct mai mult decât are 'lanterna roşie' Verona, în timp ce Atalanta este momentan pe locul 7, cu 32 de puncte, scrie Agerpres.

Citește și
Mutu si Orsoni
Unul dintre cei mai influenți oameni din fotbal, asasinat la înmormântarea mamei sale. Legătura pe care o avea cu Adrian Mutu

Runda continuă cu partidele programate sâmbătă seară, duminică şi luni. 

Momentul în care un hoț cade de 5 ori încercând să fugă prin tavan, după ce a jefuit casa de marcat a unei benzinării din UK

Sursa: Agerpres, News.ro

Etichete: italia, fotbal, Cristi Chivu, serie a,

Dată publicare: 17-01-2026 18:46

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
Citește și...
Fostul internațional Ilie Dumitrescu se alătură Federației Române de Fotbal. Ce proiecte importante va coordona
Stiri Sport
Fostul internațional Ilie Dumitrescu se alătură Federației Române de Fotbal. Ce proiecte importante va coordona

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, miercuri, cooptarea fostului internaţional Ilie Dumitrescu în echipa FRF. Acesta se va implica în trei proiecte importante pentru dezvoltarea fotbalului românesc, precizează forul.

Unul dintre cei mai influenți oameni din fotbal, asasinat la înmormântarea mamei sale. Legătura pe care o avea cu Adrian Mutu
Stiri Sport
Unul dintre cei mai influenți oameni din fotbal, asasinat la înmormântarea mamei sale. Legătura pe care o avea cu Adrian Mutu

Fostul lider naţionalist corsican Alain Orsoni, în vârstă de 71 de ani, s-a transformat în om de afaceri și a fost președinte al Clubului de Fotbal profesionist Ajaccio.

Un brand istoric din fotbalul românesc ar putea dispărea. Clubul este pe cale să se desființeze
Stiri Sport
Un brand istoric din fotbalul românesc ar putea dispărea. Clubul este pe cale să se desființeze

Preşedintele grupării CSM Ceahlăul Piatra-Neamţ, Angelo Alistar, a anunţat iminenta desfiinţare a clubului de fotbal de ligă secundă, la sfârşitul lunii ianuarie, din cauza lipsei finanţării.

Recomandări
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
Stiri Economice
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va impune o taxă de import de 10% asupra a opt țări europene, până când „se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.

Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul
Stiri actuale
Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

A fost ger năprasnic în jumătate din țară și nu sunt semne că ne mai slăbește. În zori, la polul frigului, s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius. La țară, oamenii se tem să nu rămână fără lemne și să nu li se prăpădească animalele.

ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer
Stiri actuale
ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer

În Alba Iulia, doi oameni au fost răniți, iar câteva zeci s-au speriat îngrozitor și au ieșit în fugă pe scări. Blocul în care locuiesc a fost zguduit de o explozie violentă provocată, cel mai probabil, potrivit pompierilor, de o acumulare de gaze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

26:20

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59