Cristi Chivu și Inter Milano obțin a șasea victorie consecutivă în deplasare, 1-0 la Udinese, și păstrează avansul în Serie A

Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a câștigat sâmbătă în deplasare, 1-0 cu Udinese, în etapa a 21-a din Serie A.

Chivu a început înfruntarea cu Udinese, din deplasare, cu perechea de atacanţi Lautaro Martinez – Pio Esposito, iar cei doi au colaborat la golul din minutul 20, câând Esposito a pasat şi Lautaro a finalizat. Nerazzurii au dominat întâlnirea de pe Bluenergy Stadium şi s-au impus în cele din urmă cu 1-0, reuşind a şasea victorie consecutivă pe teren străin.

Se distanțează de Milan

Inter face 49 de puncte şi pune din nou, deocamdată, şase puncte între ea şi Milan, ocupanta locului secund, cu 43 de puncte.

Udinese e a 10-a, cu 26 de puncte.

Vineri seara, în prologul etapei, Pisa şi Atalanta au remizat, 1-1. Golul gazdelor a fost reuşit de Rafiu Durosinmi (87), dupa ce oaspeţii deschiseseră scorul în minutul 83 prin Nikola Krstovic. Marius Marin a fost înlocuit în minutul 68 cu Mehdi Leris. Cu 14 puncte, Pisa este pe penultimul loc (19) cu un punct mai mult decât are 'lanterna roşie' Verona, în timp ce Atalanta este momentan pe locul 7, cu 32 de puncte, scrie Agerpres.

Runda continuă cu partidele programate sâmbătă seară, duminică şi luni.

