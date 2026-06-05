Această mișcare, care preia modelul urmat de Hidroelectrica pe piața energiei electrice, va duce la scăderea facturilor de gaz ale românilor, având în vedere că este o companie de stat, a explicat, la Pro Verde, președintele ANRE, George Niculescu.

Intrarea Romgaz pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație se va produce anul viitor, și va coincide, practic, cu începerea exploatării gazelor din perimetrul Neptun Deep.

Ramona Țintea: Când vom resimți asta în factură?

George Niculescu: Cred că discuția celor de la Romgaz de a intra pe piața de furnizare este ca acest lucru să se întâmple din 2027.

De ce facturile la energia electrică sunt în continuare mari

În ceea ce privește facturile la electricitate, George Niculescu spune că principalul motiv pentru prețurile ridicate este modul în care funcționează piața europeană de energie. România este interconectată cu alte state și depinde de importuri, mai ales seara, pentru că nu are încă suficiente capacități de stocare.

Ramona Țintea: În România cea mai mare parte din energie vine din hidro, nuclear și gaz, resurse pe care alte țări europene nu le au. De ce totuși plătim atât de mult la factură?

George Niculescu: "România nu este o insulă unde ne producem și consumăm doar ceea ce producem. Și atunci, fiind interconectați cu toate țările din regiune, când există o lipsă de energie în regiune, atunci trebuie s-o aduci din alte zone ale Europei Europa Centrală, Europa de Vest. Costurile aferente transportului și distribuției evident că cresc valoarea energiei și de aceea, câteodată, pe anumite intervale orare, prețul în România este într-adevăr ridicat.”

România stochează de două ori mai puțină energie decât Bulgaria, o țară de două ori mai mică

În prezent, România are o capacitate extrem de mică de stocare a energiei în baterii: doar 307 megawați instalați, și alți circa 1200 de megawați în proiectare.

Spre comparație, vecinii noștri bulgari stochează deja peste 2500 megawați.

Bateriile sunt importante deoarece stochează excesul de energie solară și eoliană din timpul zilei pentru a o elibera seara, când consumul este maxim. În acest fel, se reduce dramatic costul energiei care seara atinge prețul maxim pe piață.

Ramona Țintea: Ce au făcut bulgarii de au reușit asta și noi nu am făcut?

George Niculescu: "Au prioritizat anumite investiții. România, prin fondurile alocate de Ministerul Energiei, PNRR și Fondul pentru Modernizare, a prioritizat investițiile în producția de energie electrică și în dezvoltarea și întărirea rețelelor de distribuție."

Șeful ANRE insistă că românii pot reduce imediat costurile la energie electrică printr-o acțiune simplă: schimbarea furnizorului.

Procedura este gratuită și se poate face simplu, pe site-ul ANRE, fără întreruperi de curent sau intervenții tehnice. Procesul durează doar 24 de ore și permite compararea ofertelor din piață.