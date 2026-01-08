Inter Milano a câștigat la Parma, fosta echipă a lui Cristi Chivu, scor 2-0

08-01-2026
cristi chivu
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins miercuri seara, în deplasare, cu scorul de 2-0, formația Parma, în etapa a 19-a din Serie A. Inter este lider în clasament.

Cristian Chivu a întâlnit fosta sa echipă chiar pe stadionul Ennio Tardini, iar Federico Dimarco a deschis scorul în minutul 42. Reușita oaspeților a fost analizată de VAR și validată după aproximativ două minute de așteptare.

Ange-Yoan Bonny a trimis mingea în plasă în minutul 90+4, însă golul a fost anulat de VAR. În minutul 90+8, Marcus Thuram a stabilit scorul final: 0-2.

Echipa lui Chivu ocupă primul loc în clasament, cu 42 de puncte, urmată de AC Milan, cu 38 de puncte, dar cu un meci mai puțin disputat.

Într-un alt meci al etapei, Udinese a învins Torino, în deplasare, cu scorul de 2-1, însă cei doi portari români aflați în loturile ambelor echipe, Mihai Popa (Torino) și Răzvan Sava (Udinese), au fost doar rezerve.

De asemenea, Lazio a remizat pe teren propriu cu Fiorentina, scor 2-2.

