Un campion la box a divorțat de soție pentru că nu a reușit să o protejeze într-un atac. De ce îl oprise femeia să se bată

27-10-2025 | 13:31
Zhou Runqi
IMAGO

Un campion chinez la box care a supraviețuit unui atac în Australia a divorțat de soție pentru că nu a reușit să o protejeze. Asta deși chiar femeia îl oprise să se bată, pentru a nu-și periclita cariera.  

Cristian Anton

Campionul chinez la box Zhou Runqi (foto) a divorțat de soție pentru că nu a putut să o apere într-un atac violent în Australia, deși chiar femeia îl oprise să se bată, de dragul carierei lui, scrie South China Morning Post (SCMP).

Campionul a fost înjunghiat în cap în timpul atacului violent într-un autobuz, după ce a încercat să riposteze, dar soția l-a oprit, temându-se pentru cariera lui. În cele din urmă, boxerul a fost lăsat în comă, iar soția sa s-a ales cu multiple vânătăi.

Ulterior, campionul a decis să divorțeze, spunând că face asta pentru că nu a fost în stare să o protejeze.

S-a mutat în Australia pentru a-și relansa cariera

Născut în provincia Henan din centrul Chinei, Zhou Runqi, în vârstă de 25 de ani, a început să practice artele marțiale înainte de a se îndrepta spre box.

În 2023, a câștigat titlul WBC Asia la categoria super muscă cu o victorie prin knockout în Thailanda, devenind primul campion continental al Chinei născut în anii 2000.

O dispută cu echipa sa de management i-a compromis cariera în China, iar Zhou și soția sa s-au mutat în Australia anul trecut pentru a-și reconstrui și a-și urma visele în box.

