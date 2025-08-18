Un fost campion național a murit la un campionat auto din Argeș, lovit de o roată desprinsă în timpul cursei

18-08-2025 | 17:45
Poliția cercetează tragicul accident petrecut la campionatul de automobilism sportiv desfășurat în Argeș, în urma căruia un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața, iar un altul a fost rănit.

autor
Natașa Paraschiv

În timpul cursei, una dintre mașini și-a pierdut o roată, care s-a rostogolit câteva zeci de metri și i-a lovit pe cei doi. Unul dintre ei era pilotul Dan Bodea, campion național în 2017, care acum făcea parte din echipa tehnică a unui concurent. Preluat de o ambulanță, bărbatul a intrat în stop cardiorespirator pe drumul spre spital.

În ciuda eforturilor, medicii n-au reușit să-l salveze. Competiția a fost sistată în urma incidentului. Federația de Automobilism Sportiv a transmis un mesaj de condoleanțe. Ancheta va stabili cauzele accidentului și dacă există un vinovat pentru ucidere din culpă.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 18-08-2025 17:45

