Un adolescent din Bacău a fost lovit cu pumnul în față de un campion european la box. Scenele șocante au fost filmate

Un băiat de 16 ani din Bacău a ajuns la spital, în sala de operație, după ce a fost lovit brutal cu pumnul în față de un alt adolescent pugilist, chiar campion european de juniori la box în 2023.

Conflictul violent a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Scenele brutale s-au petrecut în fața unei săli de jocuri pe calculator din Bacău. În imagini se vede cum victima stă chiar lângă agresorul său, într-o discuție de grup, cu prietenii fiecăruia dintre ei, în jur.

La un moment dat, băiatul de 17 ani îl lovește violent cu pumnul în față pe cel de 16, care rămâne cu greu în picioare. După câteva secunde, boxerul îl lovește din nou cu pumnul, iar victima cade la pământ.

Agresorul e oprit să își continue atacul, nu înainte de a-l lovi și cu piciorul pe băiatul căzut. În cele din urmă, sportivul și prietenii săi pleacă, iar victima se ridică în picioare.

Băiatul a fost dus apoi la spital, unde medicii au stabilit că suferise o fractură de piramidă nazală și l-au operat, de urgență. Mama victimei a reclamat agresiunea la Poliție, iar agenții au deschis dosar penal pentru loviri.

Tatăl băiatului spune că fiul său s-a întâlnit întâmplător cu iubita agresorului, la un festival din oraș, zilele trecute. N-au făcut decât să schimbe două vorbe, dar asta l-a înfuriat pe campionul european la box, care s-a răzbunat.

