Roger Federer a devenit al doilea tenismen care ajunge miliardar, după Ion Ţiriac. Ce avere are în prezent

Roger Federer, legendarul campion cu 20 de titluri de Grand Slam, a devenit oficial miliardar, potrivit Forbes. El este al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar după Ion Ţiriac.

Marele tenisman în vârstă de 44 de ani, care s-a retras din sport în 2022, are acum o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, alimentată atât de triumfurile sale pe teren, cât şi de afacerile din afara terenului.

Forbes a raportat vineri recordul stabilit de Federer, subliniind participaţia sa minoritară în compania elveţiană de încălţăminte şi îmbrăcăminte On, care a câştigat o popularitate semnificativă la nivel mondial.

Participaţia sa în firmă reprezintă o parte semnificativă din averea sa, făcându-l nu numai o legendă a tenisului, ci şi un om de afaceri perspicace.

Bogăţia lui Federer se extinde mult dincolo de cariera sa pe terenul de tenis. El a fost întotdeauna printre cei mai bine plătiţi sportivi din lume datorită contractelor de sponsorizare extrem de profitabile.

Fostul star al tenisului a semnat un contract de 10 ani, în valoare de 300 de milioane de dolari, cu Uniqlo, după ce s-a despărţit de Nike. De asemenea, este ambasador global pentru unele dintre cele mai importante mărci din lume, precum Rolex şi Moët & Chandon. Toate aceste contracte continuă să contribuie cu milioane la veniturile sale anuale, potrivit News.ro.

Chiar dacă Federer are succes în afaceri în prezent, câştigurile sale din carieră au jucat, de asemenea, un rol esenţial în acumularea averii sale. De-a lungul carierei sale, el a câştigat aproape 131 de milioane de dolari din premii, ceea ce îl plasează pe locul al treilea în istoria tenisului. Doar Novak Djokovici, care conduce clasamentul cu 189 de milioane de dolari, şi Rafael Nadal, cu 135 de milioane de dolari, se află deasupra lui.

Deşi Federer s-a retras oficial din activitatea competiţională, fanii se pot bucura de revenirea lui pe teren. În octombrie, el va fi cap de afiş într-un meci demonstrativ la Shanghai Masters, intitulat „Roger Federer and Friends Celebrity Doubles Match”, potrivit TMZ Sports. Deşi nimeni nu ştie exact cât va câştiga din această apariţie, totuşi este sigur că legenda tenisului nu va participa fără a fi remunerat.

El devine astfel al şaptelea sportiv care ajunge miliardar şi al doilea jucător de tenis, după Ion Ţiriac.

În 2014, Forbes a estimat că Michael Jordan a devenit miliardar şi are acum o avere de 3,8 miliarde de dolari. Magic Johnson s-a alăturat clubului în octombrie 2023 şi are acum o avere netă de 1,5 miliarde de dolari. Junior Bridgeman avea o avere de 1,4 miliarde de dolari la momentul decesului său, în martie.

LeBron James şi Tiger Woods sunt singurii sportivi din acest grup exclusivist care sunt miliardari în timp ce încă practică sportul. Forbes a estimat că James, în vârstă de 40 de ani, a atins statutul de miliardar în iunie 2022 şi are acum o avere netă de 1,2 miliarde de dolari. Woods, în vârstă de 49 de ani, a câştigat titlul în aceeaşi lună şi are acum o avere de 1,3 miliarde de dolari.

Sursa: News.ro

Roger Federer, unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie, a venit în România. Poliția de Frontieră a postat pe Facebook o imagine cu elvețianul, de pe Aroportul „Henri Coandă”.

