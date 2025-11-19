Cosmin Olăroiu, prima reacție după ratarea calificării la Mondiale: „Din păcate, n-a fost suficient”

Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a reacționat după ce echipa sa a fost învinsă marţi, în deplasare, scor 2-1, de echipa naţională a Irakului, în finala barajului asiatic de calificare pentru Cupa Mondială 2026.

„E pentru prima dată în toată cariera mea de antrenor în care lucrez la o echipă, unde am susținerea tuturor. Mă refer la federație, la ligă, la mass-media, la suporterii noștri. Pur și simplu, toți cei din jurul naționalei! Am acceptat să fiu selecționerul Emiratelor cu inima deschisă. Pentru că iubesc această țară și vreau să dau o mână de ajutor. Folosind experiența mea, am vrut să duc naționala la Mondiale. Din păcate, n-a fost suficient. Sunt lucruri pe care le putem controla, dar și altele pe care nu le putem controla. Așa cum s-a întâmplat la ultima fază (n.r. – a meciului cu Irak), atunci când mingea a lovit mâna unui jucător în careu, după cornerul lor. Păcat...”, a spus Cosmin Olăroiu, citat de Sport.ro.

O calificare ratată pentru Cosmin Olăroiu

După egalul (1-1) de pe teren propriu, în meciul tur, echipa Emiratelor Arabe Unite a disputat returul barajului asiatic la Basra, în Irak. Caio Lucas a deschis scorul pentru formaţia lui Olăroiu, în minutul 52. Mohanad Ali a egalat pentru gazde, în minutul 58, iar oaspeţii au pierdut doi jucători importanţi, accidentaţi, pe Bruno Oliveira (min. 79) şi pe Nicolas Gimenez (min. 87).

Arbitrul japonez Yusuke Araki a acordat zece minute de prelungire, iar în minutul 90+13, la un corner, Yahia Nader a comis henţ în careul oaspeţilor.

După verificarea VAR s-a acordat penalti, pe care Amir Al-Ammari l-a transformat în minutul 90+17, învingându-l pe portarul Khalid Eisa şi semnând calificarea echipei sale în barajul intercontinental pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. Irak – Emiratele Arabe Unite s-a încheiat 2-1, iar fornaţia lui Olăroiu rămâne acasă la această ediţie a Cupei Mondiale.

