Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi

Stiri Sport
19-11-2025 | 19:04
echipa nationala 2025
Facebook/Echipa naționala de fotbal a României

Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj.

autor
Ioana Andreescu

Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală ambele disputate într-o singură manşă. Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich.

România se va afla în urna a patra, obţinând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/25.

Urnele pentru tragerea la sorţi vor fi următoarele (urnele 1-3 sunt stabilite în funcţie de clasamentul FIFA, în timp ce în urna 4 sunt câştigătoarele de grupă din Liga Naţiunilor care nu s-au clasat pe locurile 1-2 în preliminarii):

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Citește și
Cosmin Olăroiu
Eliminați în minutul 90+17: Olăroiu ratează dramatic calificarea la Mondial cu Emiratele Arabe

Urna 2: Polonia, Ţara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo

Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

În semifinală, România va întâlni una dintre echipele din urna 1 (Italia/Danemarca/Ucraina/Turcia) în deplasare. Dacă va învinge, naţionala noastră va juca finala împotriva câştigătoarei dintr-un duel între o echipă din urna 2 şi alta din urna 3, duel stabilit prin tragere la sorţi. De asemenea, gazda finalei va fi stabilită tot prin tragere la sorţi.

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

Sunt cunoscute 42 din cele 48 de echipe participante la CM 2026

Nu mai puțin de 42 din cele 48 de echipe participante la Cupa Mondială de fotbal din 2026 sunt cunoscute, după încheierea preliminariilor în toate zonele continentale.

Cupa Mondială, prima cu 48 de echipe, va fi găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, participantele fiind împărțite în 12 grupe a câte patru echipe, din care primele două clasate se vor califica în șaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formații de pe locul al treilea.

Cele 42 de echipe deja calificate la CM 2026:

CONCACAF (America de Nord, Centrală și Caraibe): SUA, Canada, Mexic, calificate din oficiu, ca echipe gazdă, Panama, Curacao și Haiti (6);

AFC (Asia): Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită (8);

OFC (Oceania): Noua Zeelandă (1);

CONMEBOL (America de Sud): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (6);

CAF (Africa): Maroc, Tunisia, Algeria, Egipt, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Cote d'Ivoire (9);

UEFA (Europa): Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Spania, Scoția, Austria, Elveția (12).

EXCLUSIV. Interviu cu premierul Ilie Bolojan despre tăierile de cheltuieli din ministere, pensiile magistraților, companiile de stat falimentare, noile impozite și taxe auto

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, romania, fotbal, baraj, echipa nationala, meciuri,

Dată publicare: 19-11-2025 19:04

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Cosmin Olăroiu, prima reacție după ratarea calificării la Mondiale: „Din păcate, n-a fost suficient”
Stiri Sport
Cosmin Olăroiu, prima reacție după ratarea calificării la Mondiale: „Din păcate, n-a fost suficient”

Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a reacționat după ce echipa sa a fost învinsă marţi, în deplasare, scor 2-1, de echipa naţională a Irakului, în finala barajului asiatic de calificare pentru Cupa Mondială 2026.

Eliminați în minutul 90+17: Olăroiu ratează dramatic calificarea la Mondial cu Emiratele Arabe
Stiri Sport
Eliminați în minutul 90+17: Olăroiu ratează dramatic calificarea la Mondial cu Emiratele Arabe

Echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, antrenată de tehnicianul român Cosmin Olăroiu, a fost învinsă marţi, în deplasare, scor 2-1, de echipa naţională a Irakului, în finala barajului asiatic de calificare pentru Cupa Mondială 2026.

Naționala României joacă la Zenica meciul calificării la Cupa Mondială. Ora partidei cu Bosnia
Stiri Sport
Naționala României joacă la Zenica meciul calificării la Cupa Mondială. Ora partidei cu Bosnia

Echipa naţională a României întâlneşte Bosnia-Herţegovina, sâmbătă, la Zenica, de la ora 21.45, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială.

Recomandări
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Interviurile Stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

Rețea de proxeneți destructurată în Iași. Zeci de tinere exploatate în Italia, suspecții făceau milioane de euro
Stiri actuale
Rețea de proxeneți destructurată în Iași. Zeci de tinere exploatate în Italia, suspecții făceau milioane de euro

O investigație comună a procurorilor din România și Italia a dus la reținerea a 19 suspecți din Iași acuzați că au exploatat sexual, zeci de tinere românce, atât în Peninsulă, cât și în alte state europene.

Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat
Stiri Politice
Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat

Un grup de lucru, coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, se va ocupa de reformarea companiilor de stat. Anunțul a fost făcut de llie Bolojan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Noiembrie 2025

49:33

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28