Curaçao, țara cu o populație la fel de mare ca orașul Brăila, a devenit cea mai mică națiune calificată la Cupa Mondială

Curaçao a intrat în istoria fotbalului mondial după ce a devenit cea mai mică națiune ca populație care reușește să se califice la Cupa Mondială.

Insula din Marea Caraibilor, parte autonomă a Regatului Țărilor de Jos, avea 156.115 locuitori în ianuarie 2024, potrivit Biroului Central de Statistică din Curaçao. Până acum, recordul era deținut de Islanda, care în 2018 a participat la Cupa Mondială cu o populație de aproximativ 350.000 de locuitori.

Dick Advocaat, cel mai în vârstă antrenor din istoria Cupei Mondiale

Calificarea spectaculoasă a naționalei din Curaçao vine cu încă un record. Dick Advocaat, tehnicianul olandez în vârstă de 78 de ani, devine cel mai bătrân selecționer prezent la un turneu final mondial. Sub conducerea sa, Curaçao a obținut un egal dramatic în Jamaica, reușind cea mai importantă performanță din istoria fotbalistică a insulei.

Advocaat are în palmares șapte mandate la cârma unor naționale, inclusiv trei perioade în fruntea reprezentativei Olandei, pe care a dus-o în sferturile Cupei Mondiale din 1994. Totuși, calificarea micii națiuni caraibiene reprezintă, probabil, realizarea definitorie a carierei sale îndelungate.

O performanță istorică pentru o națiune mică

Cu o populație de puțin peste 150.000 de locuitori, Curaçao devine oficial cea mai mică țară calificată vreodată la turneul final. Comparabilă ca număr de locuitori cu orașul Brăila, națiunea insulară reușește să depășească țări cu tradiție fotbalistică și resurse mult mai mari.

Recordul lui Advocaat ar putea fi depășit de Mircea Lucescu

Cel mai în vârstă selecționer prezent până acum la Cupa Mondială era Otto Rehhagel, care avea 71 de ani și 317 zile când a condus Grecia la turneul final din 2010. Advocaat depășește acest record cu o marjă semnificativă.

Totuși, dacă România va obține calificarea la Cupa Mondială, recordul ar putea fi, la rândul său, depășit de Mircea Lucescu, care are în prezent 80 de ani.

