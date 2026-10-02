O plecare șocantă care a agitat chiar și cele mai înalte cercuri politice ale țării, relatează RMC Sport, citează News.ro.

Atacantul în vârstă de 41 de ani nu a acceptat faptul că nu a intrat pe teren în timpul victoriei de duminică de pe terenul Norvegiei (2-1) și s-a trezit în centrul unui scandal. Miercuri, Jorge Jesus și-a asumat deciziile, declarând în special: „Statutul este una, dar regulile sunt aceleași pentru toată lumea. Statutul, prin trecutul său, prin cariera sa... Trebuie să fim atenți, dar eu iau întotdeauna deciziile în funcție de obiectivul echipei. (...) Eu sunt cel care decide. Cei care au lucrat cu mine știu asta. Într-un club, președintele este cel care conduce, dar eu sunt cel care conduce echipa.”

Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei

O mustrare care nu a fost pe placul lui CR7, care a decis să sară din nou peste antrenamentul care urma să aibă loc după conferința de presă a selecționerului. Căpitanul portughez a părăsit astfel stadionul din Copenhaga la bordul unei dubițe a federației sale, chiar în momentul în care coechipierii săi își începeau antrenamentul pe teren.

Înainte de a lua o decizie șocantă. „După conferința de presă a antrenorului echipei naționale și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc cantonamentul”, a declarat vedeta pe Instagram în seara respectivă, după care a decolat la bordul avionului său privat.

Premierul Portugaliei ar fi intervenit în acest caz

Iar cazul a ajuns chiar și în cercurile politice de vârf ale țării. Conform informațiilor publicate de SIC Noticias, președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proença, a fost sunat de prim-ministrul portughez, Luís Montenegro. Acesta din urmă a dorit să discute cu Jorge Jesus – cu care are relații bune, potrivit publicației Record – după plecarea lui Cristiano Ronaldo. Presa portugheză relatează, de asemenea, că Luís Montenegro a discutat și cu CR7.

În așteptarea confirmării (sau nu) a retragerii lui Cristiano Ronaldo din fotbalul internațional, anunțată de publicația O Jogo, presa portugheză se arată consternată de comportamentul atacantului de la Al-Nassr, iar sora sa a denunțat modul în care a fost tratată o legendă a naționalei. În orice caz, celebrul său număr 7 a fost deja realocat joi, a doua zi după plecarea sa.