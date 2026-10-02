Comisarii Gărzii de Mediu au constatat că Grădina Zoologică din Sibiu deține un document intitulat „instrucțiuni de lucru cu reptilele”, în care este prevăzută hrănirea cu pradă vertebrată vie, ca ultimă soluție pe care medicul veterinar o poate recomanda pentru a preveni inaniția unui animal exotic. Ceea ce este în conformitate cu normele de mediu.

Pitonul se afla în colecția Zoo Sibiu de un an și, încă de la început, a refuzat carnea congelată și animale moarte.

Pe 24 septembrie, comitetul de etică al instituției a întocmit un proces-verbal în care se arată că șarpele era slăbit din cauza lipsei de hrană. Iar iepurele domestic, aflat și el în efectivul Zoo, avea o serie de malformații și răni de mușcătură.

Astfel s-a decis că „singura metodă umană de a stopa suferința” este de a oferi vertebratul drept hrană vie reptilei.

Cât despre faptul că alimentarea pitonului s-a petrecut sub ochii publicului, legea nu are prevederi în acest sens. Conducerea grădinii zoologice a recunoscut însă că aceasta a fost o greșeală care putea afecta mai ales copiii. De altfel, iepurele a fost scos din terariu la cererea unei vizitatoare.

O asociație de protecție a animalelor a protestat față de metodă și propune eliminarea, în timp, din grădinile zoologice a exemplarelor care nu pot fi hrănite altfel.