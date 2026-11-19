Au început votările pentru Globe Soccer Awards 2026, gala de la Dubai care va premia, pe 28 decembrie, personalitățile fotbalului mondial, atât de pe teren, cât și din afara acestuia. Votul pentru candidații nominalizați la diferite categorii este acum deschis, potrivit fcinternews.

Printre contracandidații lui Cristi Chivu se numără Luis Enrique, câștigătorul ultimei ediții, Luis de la Fuente, Mikel Arteta, Unai Emery, Cesc Fàbregas, Vincent Kompany, Lionel Scaloni, Hansi Flick și Pere Romeu.

Fanii pot vota până pe 30 noiembrie

Votul online a fost deschis pe 18 noiembrie, iar suporterii din întreaga lume își pot susține favoriții pe site-ul oficial al competiției. Prima etapă se încheie pe 30 noiembrie, iar rezultatele votului fanilor vor fi combinate ulterior cu cele ale juriului, potrivit sport.ro.

Evenimentul, cunoscut și sub numele de „Dubai d'Or”, este organizat în Emiratele Arabe Unite din 2010. Cristiano Ronaldo este fotbalistul cu cele mai multe trofee câștigate în istoria galei, cu șase distincții.

„Să fiu comparat cu Mourinho este prea mult pentru mine”

„Să fiu comparat cu Mourinho este prea mult pentru mine", a declarat românul Cristian Chivu, care a condus echipa Inter Milano la câştigarea titlului în Serie A şi a fost premiat luni cu ''Panchina d'Oro” ("Banca de Aur").

Cristian Chivu a respins comparaţiile cu Jose Mourinho, ultimul antrenor străin care a primit acest premiu, potrivit Agerpres.

„Mă gândesc la oportunitate, la clubul care a avut încredere în mine, la jucători şi la lucrurile bune pe care le-am făcut în toţi aceşti ani. Mă străduiesc să menţin un nivel ridicat şi un standard important pentru clubul nostru şi pentru fotbalul italian în Europa... Să fiu comparat cu Mourinho este prea mult pentru mine, mă simt stânjenit. El este un mare antrenor, iar eu abia am început. Sper să câştig măcar o mică parte din ce a câştigat el. Aş fi un om fericit şi un antrenor mult mai fericit decât sunt astăzi”, a spus tehnicianul.

Sub conducerea lui Mourinho, Inter, cu Chivu printre jucători, a reuşit o triplă istorică în sezonul 2009-2010, câştigând campionatul, Cupa Italiei şi Liga Campionilor.