Premiile pentru cei mai buni antrenori din fotbalul italian în sezonul 2025-2026 au fost decernate luni, la Coverciano, în prezența jurnaliștilor de la Football Italia, potrivit Yahoo News.

Cristian Chivu i-a devansat pe Gian Piero Gasperini, antrenorul Romei (locul al treilea), și pe Cesc Fabregas (locul al doilea), câștigând pentru prima dată trofeul „Panchina d'Oro” („Banca de Aur”).

Chivu a fost premiat după ce a reușit să câștige atât titlul de campion al Italiei, cât și Cupa Italiei, în primul său sezon complet ca antrenor în Serie A. Inter l-a numit în funcție în vara anului 2025, pentru a-l înlocui pe Simone Inzaghi.

Câștigătorii au fost desemnați prin voturile antrenorilor din fiecare categorie. Voturile pentru Serie C, Serie B și Serie A au avut loc în cursul dimineții, la Coverciano.

„Vă mulțumesc tuturor pentru acest premiu”, a declarat Cristian Chivu.