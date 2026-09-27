Pentru România au marcat Laslo 7 goluri, Roșu 6, Ostase 5, Pintea 5, Mihai 2, Necula 2, Lixăndroiu 2, Szoke 2, Curmenț 1, Kerekeș 1, iar din echipa Ungariei s-au remarcat Klujber 11 și Simon 5, potrivit News.ro.

Crina Pintea a revenit în lotul naționalei

În lotul tricolor a revenit pivotul Crina Pintea, care s-a retras din reprezentativă după Campionatul Mondial din 2023.

În finala pentru trofeu se vor duela Norvegia și Danemarca, care au dispus în semifinale de Ungaria (27-23), respectiv de România (28-20).

Cele patru participante la Turneul F4 de la București sunt calificate direct la turneul final al CE2026, astfel că nu au mai disputat preliminarii și au jucat în cadrul competiției semioficiale EHF Euro Cup.

România s-a calificat la Turneul F4 în urma rezultatelor din grupa 1: 27-29 și 25-45 cu Norvegia, 34-29 și 38-34 cu Polonia, 32-26 și 32-19 cu Slovacia.

Turneul final al CE2026 va avea loc între 3 și 20 decembrie

Turneul final al CE2026 va avea loc între 3-20 decembrie. În România, Cluj-Napoca și Oradea vor găzdui meciuri din grupele preliminare, iar BT Arena din Cluj-Napoca va găzdui apoi și partide din grupele principale.

Echipele calificate în urma preliminariilor la turneul final, găzduit de Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia, sunt: Franța, Germania, Olanda, Suedia, Spania, Croația, Slovenia, Muntenegru, Elveția, Insulele Feroe, Austria, Serbia, Islanda, Ucraina, Macedonia de Nord și Grecia.