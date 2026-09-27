„Ieri, Maricarmen a realizat un video și a cerut guvernului spaniol și, în special, mie să prezentăm marțea viitoare un decret-lege regal pentru a începe să atenuăm situația de urgență în domeniul locuințelor cu care se confruntă multe grupuri vulnerabile, persoanele în vârstă, dar și milioane și milioane de spanioli care suferă, de asemenea, din cauza crizei locuințelor”, a declarat prim-ministrul la un miting organizat de Partidul Socialist în perspectiva viitoarelor alegeri municipale și regionale din 2027, potrivit Agerpres.

„Maricarmen, am un mesaj pentru tine. Guvernul lucrează neobosit pentru a prezenta decretul-lege regal privind locuințele marțea viitoare. Și le cer grupurilor parlamentare să depună un ultim efort pentru a asigura aprobarea acestuia de către Parlamentul național”, a continuat el în timpul discursului său, criticând în repetate rânduri politicile Partidului Popular (de dreapta), care controlează în prezent consiliul orașului Madrid și regiunea.

„Nu este o chestiune de ideologie, ci o chestiune de umanitate”, a afirmat el.

Miercuri, imaginile evacuării lui Maricarmen Abascal din casa sa au șocat întreaga țară și au readus în centrul atenției criza locuințelor din Spania, pe măsură ce se apropie alegerile generale, programate tot pentru 2027.

Încă de sâmbătă seara, câteva sute de protestatari și activiști ocupă o parte din vasta piață din centrul turistic aglomerat al Madridului pentru a denunța evacuarea și, mai general, pentru a cere drepturi mai mari pentru chiriași.

La următoarea ședință de cabinet, guvernul prim-ministrului socialist Pedro Sánchez urmează să aprobe o serie de măsuri cunoscute sub numele de „Decretul Maricarmen”, care includ reînnoirea automată a contractelor de închiriere și restricții mai stricte privind evacuarea.

Cu toate acestea, este incert dacă aceste măsuri vor fi adoptate de Parlament, unde guvernul lui Sánchez nu are majoritate. Un proiect de lege similar a fost respins la începutul acestui an.