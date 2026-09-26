Potrivit The Athletic, cluburile din Premier League iau în considerare inițierea unor acțiuni în justiție. Mai multe echipe au apelat la avocați pentru a analiza posibilitatea de a depune plângeri în vederea obținerii de despăgubiri, citează News.ro.

Pentru a-și apăra cauza, acestea ar invoca prejudiciul sportiv și financiar (premii în bani, sponsori etc.) legat de necalificarea în lucrativa Ligă a Campionilor, ca urmare a încălcărilor comise de Manchester City.

În luna iunie, clubul Everton a fost obligat să plătească 35,1 milioane de lire (aproximativ 40 de milioane de euro) clubului Burnley, după ce a încălcat regulamentul în sezonul 2021-2022.

Cluburile din campionatul englez au fost informate că ar putea solicita despăgubiri în cazul în care Manchester City va fi găsit vinovat de încălcarea regulamentului financiar. Acestea ar avea în vedere inițierea unei acțiuni colective. Cu toate acestea, o acțiune în justiție nu va putea fi inițiată decât după finalizarea definitivă a procedurii. Or, această procedură este încă în curs. Nu a fost stabilită încă nicio sancțiune, iar clubul din Manchester ar urma să facă apel împotriva deciziei.

Manchester City: „Procedura Premier League este încă în curs”

Într-o primă reacție oficială vineri, un purtător de cuvânt al echipei Citizens s-a limitat la a reaminti că poziția lor rămâne neschimbată.

„Procedura Premier League este încă în curs, existând elemente importante care trebuie finalizate și care fac obiectul unei confidențialități stricte. În acest sens, poziția clubului Manchester City FC rămâne în conformitate cu comunicatul emis de club în februarie 2023. Clubul a respectat cu sârguință procedura legală timp de opt ani, plecând de la premisa că membrii conducerii Premier League vor acționa ca un organism de reglementare independent, imparțial și echitabil, ferit de orice influență partizană”, a continuat acesta.

Gruparea Manchester City a fost găsită vinovată de aproape toate acuzațiile legate de încălcarea regulilor financiare ale Premier League, 114 la număr. Sancțiunile nu au fost încă decise, dar se așteaptă ca echipa condusă de Enzo Maresca să facă apel.

Suspectat că a eludat regulile financiare impuse de Premier League, clubul de pe Etihad Stadium a fost găsit vinovat în 114 din cele 115 capete de acuzare, a relatat vineri The Athletic.

Premier League a acuzat direct conducerea grupării de pe Etihad Stadium că nu a furnizat informații financiare exacte și detalii despre plățile efectuate către jucători și antrenori, precum și încălcări ale reglementărilor UEFA privind Fair Play-ul Financiar și ale regulilor de profitabilitate și sustenabilitate ale ligii. Manchester City a negat în mod constant aceste acuzații.

Ce sancțiuni ar putea primi Manchester City

Deși clubul a fost găsit vinovat, sancțiunile nu au fost încă decise și se așteaptă ca Manchester City să facă apel. Conform regulamentului Premier League, sancțiunile variază de la simple avertismente și amenzi până la deduceri de puncte și chiar excluderea din campionat. În cazul deducerilor de puncte, acestea ar putea fi aplicate în momentul luării deciziei sau retroactiv: prin urmare, City ar putea fi deposedată de o parte din titlurile câștigate.

De la sosirea lui Sheikh Mansour și a grupării Abu Dhabi United în 2008, Manchester City a cucerit opt titluri în Premier League, patru Cupe ale Angliei, șapte Cupe ale Ligii și un titlu în Liga Campionilor.