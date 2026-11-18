Pentru România este cea mai slabă clasare din istorie, conform site-ului FIFA, fiind pe aceeaşi poziţie ca şi la 7 octombrie, potrivit News.ro.

Top 3 este neschimbat: 1. Spania, 2. Argentina, 3. Franţa.

Cea mai importantă schimbare în partea de sus a clasamentului o înregistrează Marocul. Dând dovadă de multă seriozitate şi concentrare în cele două meciuri împotriva Nigerului (5-1, apoi 1-0) din cadrul calificărilor pentru următoarea Cupă a Naţiunilor Africane, Leii din Atlas urcă două locuri faţă de clasamentul FIFA din octombrie şi intră în top 5. O evoluţie remarcabilă pentru aceştia, care au început anul 2026 pe locul 11.

În schimb, Brazilia trece printr-o perioadă mai puţin bună. Învinşi de Japonia (2-3) înainte de victoria zdrobitoare împotriva unei echipe slabe din Singapore (7-0), jucătorii lui Carlo Ancelotti coboară cu o poziţie şi se află acum pe locul 7. Este pentru prima dată din 2013 când Seleçao încheie un an în afara topului 6.

După două victorii împotriva Guatemalei (3-2, apoi 4-1), Canada urcă două poziţii şi ocupă acum locul 25, cea mai bună clasare din istoria sa. Cea mai importantă ascensiune în acest ultim clasament al anului este înregistrată de Libia, care urcă 7 locuri şi se situează acum pe locul 106.