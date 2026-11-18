Ducele de Sussex consideră că Europa a început, în sfârșit, să conștientizeze pericolul reprezentat de Vladimir Putin și avertizează că aliații trebuie să își intensifice sprijinul pentru Kiev, scrie The Independent.

În timpul vizitei la Liov, în vestul Ucrainei, Harry a afirmat că Marea Britanie și Rusia se află, practic, într-un conflict de aproximativ zece ani.

„Doar pentru că nu zboară drone, gloanțe și rachete spre noi nu înseamnă că nu suntem în război”, a declarat acesta.

Ducele de Sussex consideră că Marea Britanie are multe de învățat din rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse și a făcut o declarație categorică despre posibilitatea revenirii sale în serviciul militar.

„Dacă mi s-ar cere să mă înrolez din nou, dacă ar fi nevoie, aș fi acolo sută la sută, pentru a-mi servi țara alături de foștii mei camarazi de arme și de militarii aflați în serviciu activ”, a afirmat Harry.

„Sunt multe lucruri pe care le putem învăța de la Ucraina. Cred că întreaga lume are multe de învățat de la Ucraina”, a declarat el pentru publicația The Telegraph.

Întrebat dacă este îngrijorat de actuala situație geopolitică, prințul a răspuns: „Cred că ar trebui să fim cu toții îngrijorați, absolut. Și cred că ar trebui să fim pregătiți, iar cei dintre noi care au servit în armată ar trebui să fie gata să servească din nou”.

Ducele de Sussex a participat la două misiuni militare în Afganistan, în calitate de pilot de elicopter Apache în cadrul armatei britanice. Prima desfășurare a avut loc între decembrie 2007 și februarie 2008, iar cea de-a doua, între septembrie 2012 și ianuarie 2013.

Harry și-a încheiat cariera militară în 2015.

Prințul și soția sa, Meghan, s-au întors în Regatul Unit în august, împreună cu cei doi copii ai lor, după șase ani petrecuți în Statele Unite. Cei doi au renunțat la îndatoririle de membri seniori ai familiei regale în 2020.

Prințul Harry, critici voalate la adresa lui Donald Trump

Cel de-al doilea fiu al regelui Charles al III-lea a criticat indirect și abordarea președintelui american Donald Trump în privința războiului din Ucraina.

Harry a atras atenția asupra diferenței dintre sprijinul pe care populația americană îl acordă Ucrainei și poziția administrației de la Washington.

„Cred că există o diferență majoră între ceea ce simte societatea americană în privința sprijinului pentru Ucraina, care cred că este extrem de ridicat și a fost întotdeauna astfel, și poziția unui anumit grup – sau, în acest caz, a unei administrații care poate privește lucrurile diferit”, a declarat el în cadrul podcastului.

Referindu-se la alegerile de la jumătatea mandatului și la viitoarea preluare a controlului asupra Camerei Reprezentanților și Senatului de către democrați, Harry a afirmat că se așteaptă la schimbări în politica americană.

„Începând din ianuarie, lucrurile se vor schimba, așa că eu cred că ar trebui să privim cu toții cu optimism spre această perioadă. Europa are o poziție unită și ar fi extraordinar să beneficieze și de un sprijin mai consistent din partea Statelor Unite”, a precizat el.

Harry susține că Ucraina câștigă războiul și cere intensificarea sprijinului occidental

Ducele de Sussex a dezvoltat o relație profesională apropiată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Pe baza celor patru vizite efectuate în Ucraina și a informațiilor primite în mod regulat de la reprezentanți politici și militari, Harry consideră că Ucraina câștigă războiul. El a subliniat însă că Rusia trebuie să aibă o cale de ieșire din conflict.

„Trebuie să existe o strategie de ieșire pentru Rusia”, a afirmat prințul.

Numărul soldaților ruși pe care Ucraina îi elimină este „nebunesc”, a mai spus acesta.

Harry a avertizat că aliații nu trebuie să devină prea încrezători și nici să reducă sprijinul acordat Kievului. Dimpotrivă, el consideră că acesta trebuie intensificat: „Nu există niciun scenariu în care Rusia să mai înregistreze progrese. Este exact opusul. Din ceea ce mi se spune, intensificarea atacurilor cu rachete și drone lansate de Rusia asupra infrastructurii civile este doar un semn de disperare, un indiciu că pierd teren”.

Pierderea a 30.000 sau chiar mai mulți soldați ruși și nord-coreeni în fiecare lună nu poate fi susținută pe termen lung, a mai spus Harry.

Prințul s-a declarat revoltat de atacurile asupra infrastructurii civile și a centrelor medicale.

„Consider îngrozitor faptul că infrastructura civilă, în special spitalele și centrele medicale, este vizată. Sunt atacate și centrele care oferă ajutor umanitar. Dreptul internațional trebuie să însemne ceva. De aceea, cred că restul lumii ar putea și ar trebui să facă mai mult în această privință”.

El a explicat că războiul are și o componentă psihologică, prin atacurile constante menite să epuizeze populația.

„Să-i țină pe toți treji toată noaptea, bombardându-i încontinuu”, a spus Harry.

Referindu-se la competiția Invictus Games, dedicată militarilor răniți, prințul a încheiat prin a lăuda curajul ucrainenilor: „Spiritul Invictus trăiește în fiecare ucrainean pe care l-am întâlnit, nu doar în veterani”.