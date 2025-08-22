Returul FCSB – Aberdeen se vede joi, de la ora 21:30, la PRO TV și pe VOYO

22-08-2025 | 16:15
fcsb

Joi, 28 august, de la ora 21:30, suporterii fotbalului românesc vor putea urmări returul dintre FCSB și Aberdeen, transmis în direct la PRO TV și pe VOYO.

Confruntarea se anunță decisivă pentru parcursul european al roș-albaștrilor și promite un spectacol de neratat pentru fanii fotbalului.

Partida vine după un meci tur spectaculos disputat aseară, încheiat cu scorul de 2-2, exclusiv pe VOYO. Jocul a oferit emoții intense, cu goluri, răsturnări de situație și o atmosferă pe măsura unui duel european. Pentru FCSB, rezultatul reprezintă un pas important, însă miza returului este uriașă: calificarea în fața propriilor suporteri.

La București, atmosfera se anunță una incendiară, iar energia suporterilor roș-albaștri va fi un atu esențial pentru echipă. VOYO și PRO TV le oferă celor de acasă șansa de a trăi experiența completă, cu acces rapid și de calitate, adaptat tuturor obiceiurilor de consum: de pe televizor, laptop, telefon sau tabletă.

După spectacolul fotbalistic de aseară din Scoția, toată atenția se îndreaptă spre București. Joi, 28 august, de la ora 21:30, la PRO TV și pe VOYO, returul FCSB – Aberdeen promite un duel decisiv, încărcat de emoție, pasiune și intensitate.
 

