Fără Lautaro Martinez și Bonny, accidentați, Inter a terminat fără gol meciul de pe Stadio Giuseppe Sinigaglia. Deși a forțat atacul în minutul 58, când a efectuat trei schimbări, Chivu nu a putut trece de defensiva construită de Cesc Fabregas, iar Como – Inter Milano s-a încheiat 0-0.

Returul se va juca între 21 și 23 aprilie, pe San Siro.

Prima decizie a lui Cristi Chivu după eliminarea din Liga Campionilor

Curtis Jones şi Giovanni Leoni, jucătorii lui Liverpool, sunt în vizorul lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu putând încerca să obţină serviciile lor în vară, scrie site-ul Football Italia.

Potrivit Corriere dello Sport şi Calciomercato.com, Inter ar putea reveni la masa negocierilor pentru mijlocaşul Curtis Jones, în mercato de vară. Numele fotbalistului englez a fost vehiculat în legătură cu un transfer la clubul italian în perioada de transferuri din ianuarie.

Presa a susţinut că Inter era dornică să-l aducă pe Jones în cazul în care Davide Frattesi părăsea clubul în ultimele zile de mercato, dar niciun transfer nu s-a materializat în cele din urmă.

Inter ar putea fi nevoită să-şi restructureze linia de mijloc în timpul perioadei de transferuri de vară. Henrih Mhitarian este la final de contract şi s-ar putea retrage la sfârşitul sezonului. Hakan Calhanoglu reprezintă o ţintă prioritară pentru clubul al cărui suporter este, Galatasaray, şi au existat chiar şi sugestii recente conform cărora Nicolo Barella s-ar putea apropia de sfârşitul carierei sale la Inter.