Măsura ar cere retragerea forțelor americane din conflict, cu excepția cazului în care Congresul aprobă oficial operațiunile. Însă încercările anterioare de a restrânge autoritatea prezidențială au eșuat, iar succesul acestei rezoluții nu este clar și ar putea să nu schimbe mult desfășurarea războiului, scrie BBC.

Democrații susțin că Trump a ignorat Congresul și a oferit explicații schimbătoare pentru conflict. Majoritatea republicanilor spun că vor bloca rezoluția, deși unii ar putea să-și schimbe poziția dacă războiul se extinde.

Votul survine la cinci zile după ce SUA și Israel au început loviturile asupra Iranului, iar Teheranul a ripostat prin atacuri împotriva Israelului și statelor aliate din Golf.

Senatorul Tim Kaine, Democrat din Virginia și sponsor al legislației, a declarat că „fiecare senator va trebui să-și asume responsabilitatea de a decide dacă este în interesul nostru să trimitem fiii și fiicele noastre în conflict cu Iranul”.„Astăzi, fiecare senator — fiecare dintre ei — va trebui să-și aleagă o parte,” a declarat liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, într-un discurs în plen. „Sunteți de partea poporului american, care este epuizat de războaiele interminabile din Orientul Mijlociu, sau de partea lui Donald Trump și a lui Pete Hegseth, care ne aruncă într-un alt război fără plan?”, scrie The Washington Post.

Administrația Trump caută sprijin în Congres

După lansarea surpriză a atacului împotriva Iranului sâmbătă, Trump a încercat să obțină sprijin pentru un conflict pe care americanii, indiferent de orientarea politică, erau deja reticenți să-l accepte. Oficialii administrației Trump au fost prezenți frecvent pe Capitol Hill în această săptămână, încercând să asigure legislatorii că situația este sub control.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat miercuri că războiul ar putea dura opt săptămâni, un interval mai lung decât cel discutat anterior de administrație. El a recunoscut că Iranul poate încă lansa atacuri cu rachete, chiar dacă SUA încearcă să controleze spațiul aerian al țării.

„Membrii forțelor americane rămân în pericol și trebuie să fim conștienți că riscul este în continuare mare,” a spus generalul Dan Caine, președintele Statului Major Comun, la aceeași conferință de presă.

Șase membri ai armatei americane au fost uciși în weekend într-un atac cu dronă în Kuweit.

Trump nu a exclus nici trimiterea trupelor terestre americane și a declarat că speră să încheie campania aeriană în câteva săptămâni, însă obiectivele războiului s-au schimbat de la schimbarea regimului, la oprirea dezvoltării capacităților nucleare ale Iranului, până la incapacitatea flotei și a programelor de rachete ale țării.

Trump nu e la prima abatere

Președintele SUA are autoritate largă să lanseze acțiuni militare fără o declarație formală de război, însă Congresul trebuie notificat în termen de 48 de ore de la începerea ostilităților. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că administrația Trump a respectat această cerință, informând liderii Congresului înainte și după loviturile inițiale.

Trump a mai ordonat operațiuni militare fără aprobarea Congresului și în trecut, inclusiv lovituri împotriva instalațiilor nucleare iraniene și încercarea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro.

Legea privind Puterile de Război, adoptată în 1973, a fost creată pentru a limita posibilitatea președintelui Richard Nixon de a continua războiul din Vietnam fără aprobarea Congresului. Aceasta impune notificarea în 48 de ore și aprobarea Congresului în termen de 60 de zile de la autorizarea utilizării forțelor militare.

Din 2001, administrațiile americane au folosit autorizația pentru utilizarea forțelor militare (AUMF), adoptată după atacurile din 11 septembrie, pentru a justifica intervențiile militare în Orientul Mijlociu. Încercările de a anula această autorizație au fost până acum fără succes.