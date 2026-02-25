„Este o știre falsă, nici măcar nu merită să vorbim despre asta pentru că suntem extraordinar de mulțumiți de Chivu. Poate am avut și puțin noroc, dar Cristian dovedește cu faptele că este un antrenor capabil să conducă această echipă.”, a fost mesajul lui Beppe Marotta pentru Sky Sport Italia.

Inter-ul lui Cristi Chivu a suferit o eliminare rușinoasă din Liga Campionilor, după ce a fost înfrânt și acasă de norvegienii de la Bodo/Glimt. Revelația nordică a învins echipa italiană cu 2-1, după ce o învinseseră și în tur, cu 3-1.

Norvegienii au reușit o performanță istorică, devenind prima echipă din afara celor mai puternice cinci campionate din Europa care bifează patru victorii consecutive în Liga Campionilor.

Revelația Bodo/Glimt a învins, pe rând, trei dintre cele mai mari echipe din Europa: 3-1 cu Manchester City, 2-1 pe Atletico Madrid (chiar pe terenul acesteia), 3-1 și 2-1 cu Inter Milano.

După meci, Cristi Chivu a explicat de ce Inter nu a reușit să pună mai multe probleme la poarta lui Bodo/Glimt și să înscrie mai devreme, scrie sport.ro.

Antrenorul lui Inter a felicitat formația norvegiană pentru organizarea excelentă arătată atât pe teren propriu, cât și pe San Siro.