Un cap tăiat găsit în Bali ar fi aparținut fiului unui bogat om de afaceri ucrainean care a fost răpit și, se pare, torturat, ucis și mutilat în timpul unei tentative eșuate de răscumpărare pe așa-numita „Insulă a Zeilor”, arată news.com.au.

Turistul ucrainean Igor Komarov, în vârstă de 28 de ani, a fost atacat și răpit pe 15 februarie în timp ce se deplasa cu scuterul, de către un grup de bărbați într-un convoi de vehicule, într-o operațiune de tip militar desfășurată în Jimbaran, un district de pe litoralul din Bali, popular printre cetățenii ruși și ucraineni.

Komarov călătorea în Bali împreună cu iubita sa, Yea Mishalova, o influenceriță pe rețelele sociale cu aproape 200.000 de urmăritori pe Instagram. S-a speculat că o fotografie pe care Mishalova a distribuit-o cu ea și Komarov de Ziua Îndrăgostiților, cu mesajul „F**k 14 februarie, te iubesc în fiecare zi”, ar fi putut dezvălui din greșeală locația lui Komarov răpitorilor săi.

Komarov era fiul lui Oleksandr „Narik” Petrovsky — o figură puternică și controversată din Dnipro, care a fost menționată în articolele mass-media locale, care detaliază vasta sa influență în afaceri, conexiunile politice la nivel înalt și presupusele legături cu lumea interlopă a orașului. Narik, cum mai este cunoscut, nu a fost însă niciodată condamnat pentru vreo infracțiune.

Conform datelor de localizare GPS ale unuia dintre vehiculele utilizate în răpirea fiului său, Komarov a fost dus într-o vilă de lux din Tabanan, pe coasta de vest a insulei Bali, unde se pare că a fost bătut și torturat.

Apelul tulburător al tânărului răpit și torturat. Ororile la care a fost supus

Imagini video de calitate slabă, publicate pentru prima dată pe canalul Telegram MASH, păreau să-l arate pe Komarov cu leziuni vizibile, cu ochii vineți, implorându-și tatăl să plătească 10 milioane de dolari răpitorilor săi. Potrivit comentariilor făcute de Komarov, aparent sub constrângere, răpitorii, suspectați a fi membri ai unei familii din sindicatul crimei organizate ucrainene, au organizat răpirea pentru a recupera 10 milioane de dolari pe care Petrovsky le-ar fi furat într-o înșelătorie.

„Mami, tati, vă rog, ajutați-mă, voi ați furat cei zece milioane pe care îi cer, înapoiați-i, vă rog”, a spus Komarov în videoclipul a cărui autenticitate este încă verificată de poliția din Bali.

„Voi înapoia totul tuturor celor de la care ați luat; mi-au tăiat deja unele membre, am picioarele rupte [și] mi-au lovit [cu pumnii] cutia toracică. Deja iau medicamente, nu mai am membre”, a spus Komarov în ucraineană, ridicând ceea ce părea a fi un ciot bandajat și însângerat al mâinii sale stângi.

„În curând va începe o infecție. Sunt pe moarte”, a continuat Komarov într-un monolog incoerent de trei minute. „Vă rog din suflet, aceasta este o organizație foarte serioasă, vă rog să mă ajutați, nimeni nu mă poate găsi, nici mafioții, nimeni, am fost deja dus într-o altă țară.”

„Aduceți-mă acasă, ce a mai rămas din mine în acest moment, vă rog să vă înțelegeți cu acești oameni, au nevoie de zece milioane de dolari, pe care i-am furat. Imediat ce acești zece milioane vor fi primiți în conturile lor, mă vor lăsa imediat să plec în locul în care m-au dus. Vă implor, vă rog. Vă rog să vă înțelegeți. Vă voi da totul înapoi, voi munci pentru asta, vă voi da totul, vă rog”, a spus Komarov, adăugând: „Niciun gangster nu vă va ajuta, niciun polițist... Nu comunicați cu alte persoane.”

După identificarea unuia dintre vehiculele utilizate în răpire, o mașină închiriată, poliția l-a urmărit până în Tabanan. Vila era goală, dar poliția a găsit un telefon mobil și o geantă aparținând victimei, alături de urme de sânge pe care experții criminaliști le-au comparat ulterior cu petele descoperite în interiorul vehiculului închiriat.

Bucăți de corp uman, care ar putea să fi fost ale victimei

Povestea a luat o întorsătură tulburătoare pe 27 februarie, când poliția a anunțat că a descoperit părți de corp uman tăiate – un cap, piciorul drept, părți superioare ale toracelui, coapse și organe interne – la gura râului Wos, pe coasta de est a insulei Bali, la aproximativ 30 km de Tabanan. Analiza medico-legală a sugerat că părțile corpului proveneau de la un bărbat care murise cu aproximativ trei zile înainte de macabra descoperire, subliniind totodată că părțile corpului nu au fost încă identificate în mod concludent ca aparținând lui Komarov, prin teste ADN.

„Probele de ADN vor fi comparate cu cele ale membrilor familiei care au raportat dispariția unei persoane sau răpirea acesteia, inclusiv cetățeanul străin raportat anterior”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, comisarul șef Ariasandy, care, la fel ca mulți indonezieni, are un singur nume. „Nu putem specula. Toate posibilitățile sunt investigate, dar concluziile trebuie să se bazeze pe investigații științifice și rezultate medico-legale”, a spus el.

Cu toate acestea, după ultimele informații, medicul legist din Bali a declarat duminică seara pentru News.com.au că au găsit o potrivire parțială între tatuajele distincte ale lui Komarov și tatuajele găsite pe unele părți ale corpului găsite în râu.

„Voi efectua autopsia mâine [luni] dimineață, dar în acest moment nu vă pot spune nimic [mai mult], deoarece nu avem alte descoperiri semnificative în afară de tatuaj”, a spus medicul legist, adăugând că tatuajele se potrivesc „parțial”.

Deocamdată, un singur suspect arestat

Purtătorul de cuvânt al poliției a precizat că un străin care a închiriat vehiculul a fost arestat în legătură cu răpirea și presupusa ucidere a lui Komarov. El a spus că alți șase suspecți, tot cetățeni străini, sunt căutați pentru a fi interogați în legătură cu crima

„Inițial, am reținut un cetățean străin cu inițialele CH, care a închiriat vehicule folosind un pașaport fals”, au declarat ei. „În urma unei anchete suplimentare, am identificat alți șase cetățeni străini ca suspecți — RM, BK, AS, VN, SM și DH.”

Medicul legist a adăugat o altă constatare care sporește și mai mult probabilitatea ca părțile corpului să aparțină lui Komarov: „Este imposibil să identificăm decedatul din cauza descompunerii avansate. Cu toate acestea, pe baza caracteristicilor craniului, pot spune că este de rasă caucaziană.”

Patru dintre suspecți au fugit din Bali prin aeroportul internațional, în timp ce ceilalți doi se crede că se ascund încă în Bali sau într-o altă provincie din Indonezia. Toți șase au fost incluși pe lista persoanelor căutate din Indonezia și în lista roșie a Interpolului.

Potrivit Meyka, o platformă de tehnologie financiară bazată pe inteligență artificială care ajută investitorii să analizeze riscurile, răpirea și presupusa ucidere a lui Komarov influențează discuțiile privind siguranța călătoriilor în Australia.

„Cazul răpirii din Bali poate crește percepția riscului în rândul călătorilor și familiilor australiene, chiar dacă condițiile generale rămân stabile”, a afirmat compania. „Companiile aeriene, agenții și asiguratorii urmăresc cu atenție sentimentul generat de incidente. După știri de mare impact, pot apărea valuri scurte de anulări sau întrebări privind polițele de asigurare.”