Marți s-a anunțat că avionul privat al jucătorului de 41 de ani ar fi părăsit, luni seară, teritoriul Arabiei Saudite.

Arabia Saudită și alte state din Golful Persic care au pe teritoriul lor baze militare americane au fost lovite, ca măsură de retaliere, de lovituri trimise de forțele militare din Iran, după ce SUA și Israelul lansaseră, sâmbătă, un atac împotriva regimului de la Teheran.

Totuși, potrivit Press Association, Ronaldo încă se află în Arabia Saudită, meciurile din calendarul intern din Saudi Pro League fiind programate de joi până sâmbătă, acestea urmând să se desfășoare conform planificării.

Echipa Al Nassr, la care joacă portughezul, primește vizita formației Neom, sâmbătă, la Riad, unde marți s-a relatat faptul că ambasada SUA a fost lovită de mai multe drone iraniene.

În Emiratele Arabe Unite, altă țară lovită de Iran, jucătorii de tenis au fost forțați să evacueze terenul la un meci din circuitul ATP Challenger, după atacul unei drone asupra unui terminal de petrol din apropiere.

Ulterior, ATP a confirmat că meciurile de la Fujairah Challenger au fost suspendate întreaga zi după alerta de securitate.

„În conformitate cu protocoalele de securitate stabilite, jocul a fost suspendat imediat, iar jucătorii, oficialii și personalul au fost direcționați către zone sigure”, a transmis un purtător de cuvânt al ATP.

„Sănătatea, siguranța și bunăstarea jucătorilor, a staffurilor și a personalului turneului reprezintă prioritatea noastră. După consultări cu autoritățile locale și consilierii de securitate, meciurile au fost anulate pentru restul zilei, ca măsură de precauție. Vom continua să monitorizăm situația atent și vom reveni cu detalii suplimentare de îndată”, conform ATP.

Cristiano Ronaldo a suferit o leziune la tendonul ischiogambier. Cât va fi indisponibil

Starul portughez Cristiano Ronaldo suferă de o leziune la tendonul ischiogambier, a anunțat marți clubul său, Al-Nassr, din Arabia Saudită, dar prezența sa la Cupa Mondială din 2026 nu pare a fi compromisă.

Potrivit unor surse media, căpitanul echipei naționale portugheze, în vârstă de 41 de ani, va fi indisponibil între două și patru săptămâni, astfel încât participarea sa la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite, Mexic și Canada nu ar fi amenințată.

Dacă va participa la Cupa Mondială, Ronaldo va deveni jucătorul cu cele mai multe participări în faza finală, cu șase, și îl va egala pe marele său rival argentinian Lionel Messi.

Fostul jucător al Real Madrid și Juventus „a început un program de reabilitare, iar starea lui va fi evaluată zi de zi”, a precizat Al-Nassr.

„CR7” s-a accidentat în meciul din etapa a 24-a a Saudi Pro League, disputat la sfârșitul lunii trecute pe terenul echipei Al-Fayha.