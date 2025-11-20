Reacțiile tricolorilor după tragerea la sorţi pentru CM 2026. Ianis Hagi: „Două finale pe care le putem câștiga”

Ianis Hagi a declarat, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că pentru tricolori urmează două finale pe care le pot câştiga.

Ioana Andreescu

„Sunt două finale, două meciuri pe care le putem câştiga. Pentru mine au contat prea puţin adversarul şi locul unde vom juca. Împreună, cu toată ţara în spate, mergem cu toată forţa spre play-off şi am încredere că ne vom vedea la Campionatul Mondial vara viitoare”, a spus Hagi, potrivit frf.ro.

Dennis Man vrea să fie optimist înaintea barajului. „Cel mai important este să fim noi bine, sănătoşi, să jucăm la echipele de club. Apoi sunt sigur că o vom scoate la capăt. Acesta este drumul nostru şi trebuie să facem tot posibilul să fim la Campionatul Mondial.”

Ionuţ Radu a declarat că pentru naţională nu va fi uşor, dar aşa s-a întâmplat mereu. „Consider că era inevitabil să întâlnim adversari puternici în play-off. Cred că pentru a fi la Mondial trebuie să trecem de astfel de adversari. Nu va fi uşor, dar nouă niciodată nu ne-a fost uşor. Am demonstrat că putem, acum trebuie să reconfirmăm pentru a realiza visul unei ţări. Eu sunt optimist şi am încredere că vom reuşi.”

Radu Drăguşin a declarat că tricolorii vor să arate că România merită să fie la turneul final de anul viitor: „Suntem conştienţi că ne aşteaptă un duel foarte dificil, împotriva Turciei, dar obiectivul nostru rămâne neschimbat: calificarea României la Campionatul Mondial. Avem încredere în grupul nostru, în munca de zi cu zi şi în energia pe care o primim de la suporteri. Vrem să arătăm că România merită să fie la Mondial şi vom face tot ce ţine de noi pentru a ajunge acolo”.

Andrei Burcă este de părere că meciul cu Turcia va fi “decis la cele mai mici detalii”. „Întâlnim un adversar dificil, care are jucători la cele mai bune echipe din Europa în momentul acesta. Cea mai mare presiune o să vină din partea publicului fanatic de acolo. Cred că o să fie un meci decis la cele mai mici detalii, iar noi trebuie să fim pregătiţi din punct de vedere mental, să facem faţă presiunii publicului, terenului advers.

Cred că domnul Lucescu are experienţa necesară, pentru că a antrenat acolo, să ne facă să înţelegem adversarul şi să dăm ce e mai bun pentru România şi pentru visul nostru de a merge la Mondial. Suntem un grup unit, mergem acolo cu încredere în forţele proprii, în tactica pe care o va alege selecţionerul şi trebuie să îi facem mândri pe români”.

România va întâlni Turcia la baraj

Naţionala României va evolua în compania Turciei, la 26 martie, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026.

Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.

