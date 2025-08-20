Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel. Gheorghe Hagi a devenit bunic pentru prima dată

Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel într-un spital privat din București, micuțul primind nota 10 la naștere. Momentul este unul special și pentru Gheorghe Hagi, care a devenit bunic pentru prima dată.

Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi şi component al Generaţiei de Suflet a fotbalului românesc, s-a căsătorit religios cu Elena Tănase, pe 14 iulie 2024, la Biserica Sfântul Visarion din Capitală.

Ceremonia a fost una relativ restrânsă, cu familiile şi apropiaţii celor doi. Printre cei prezenţi s-a numărat Mircea Geoană.

Mireasa a purtat o rochie superbă cu trenă lungă şi un voal spectaculos. Ianis a optat pentru o ţinută cu pantaloni negri şi sacou alb.

Ianis şi Elena i-au ales ca naşi pe Naciadis Costel si Andreea, un cuplu de afacerişti din Constanţa, Costel fiind fiul lui Tănase Naciadis, naşul lui Gică Hagi.

Când s-au căsătorit civil

Cei doi s-au cununat civil în ziua de Crăciun anul trecut, eveniment la care au participat 400 de invitaţi.

Petrecerea de nuntă a avut loc la Palatul Ştirbey, din Buftea. Sutele de invitaţi s-au delectat în ritmurile muzicii machedoneşti a trupei Pindu, dar şi pe muzica Corneliei Rednic, a lui Smiley şi a unei formaţii din Grecia.

Jucătorul în vârstă de 25 de ani şi-a cerut iubita în căsătorie în iunie 2023, la Paris. Elena Tănase are 24 de ani şi este din Constanţa, fiind de origine aromână.

