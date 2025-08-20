Ce notă a primit bebelușul lui Ianis și Elena Hagi din partea medicilor

Zi specială în familia Hagi. Soția lui Ianis Hagi, Elena, a născut în miercuri dimineață un băiețel la un spital privat din Capitală. Fotbalistul a așteptat emoționat vestea că a devenit tată.

Bebelușul a primit nota 10 din partea medicilor – număr pe care l-a purtat bunicul său, Gheorghe Hagi, în cariera sa internațională și pe care l-a preluat de câțiva ani și Ianis Hagi.

Elena și Ianis au avut cununia civilă în 2023, de Crăciun, iar cea religioasă și nunta în iulie, anul trecut.

Elena Hagi și fiul ei vor mai rămâne internați câteva zile, apoi vor ajunge acasă.

