Ce notă a primit bebelușul lui Ianis și Elena Hagi din partea medicilor

Stiri Mondene
20-08-2025 | 19:40
Hagi
Pro Tv

Zi specială în familia Hagi. Soția lui Ianis Hagi, Elena, a născut în miercuri dimineață un băiețel la un spital privat din Capitală. Fotbalistul a așteptat emoționat vestea că a devenit tată.

autor
Ovidiu Oanță

Bebelușul a primit nota 10 din partea medicilor – număr pe care l-a purtat bunicul său, Gheorghe Hagi, în cariera sa internațională și pe care l-a preluat de câțiva ani și Ianis Hagi.

Elena și Ianis au avut cununia civilă în 2023, de Crăciun, iar cea religioasă și nunta în iulie, anul trecut.

Elena Hagi și fiul ei vor mai rămâne internați câteva zile, apoi vor ajunge acasă.

Un profesor de religie a fost reținut după ce ar fi violat și ar fi bătut o minoră de doar 14 ani. VIDEO

Sursa: Pro TV

Etichete: bebelus, baietel, hagi,

Dată publicare: 20-08-2025 19:40

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel. Gheorghe Hagi a devenit bunic pentru prima dată
Stiri Mondene
Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel. Gheorghe Hagi a devenit bunic pentru prima dată

Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel într-un spital privat din București, micuțul primind nota 10 la naștere. Momentul este unul special și pentru Gheorghe Hagi, care a devenit bunic pentru prima dată.

Ianis Hagi și fiica lui Gheorghe Popescu au lansat o linie de ochelari de soare. Ce prețuri au
Stiri Mondene
Ianis Hagi și fiica lui Gheorghe Popescu au lansat o linie de ochelari de soare. Ce prețuri au

Ianis Hagi şi fiica lui Gheorghe Popescu, Maria, şi-au lansat sâmbătă, la Bucureşti, o linie de ochelari de soare care deja se pot achiziţiona online de către doritori.

 

Ianis Hagi a plecat de la Glasgow Rangers. Anunțul oficial al clubului. Care ar fi următoarea destinație | VIDEO
Stiri Sport
Ianis Hagi a plecat de la Glasgow Rangers. Anunțul oficial al clubului. Care ar fi următoarea destinație | VIDEO

Într-un comunicat publicat marţi pe site-ul oficial, gruparea scoţiană Glasgow Rangers a confirmat despărţirea de trei jucători aflaţi la final de contract. Printre aceştia se află şi atacantul român Ianis Hagi.

 

Recomandări
Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august
Stiri Sociale
Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august

Românii cu venituri mici care se încadrează pentru a obține vouchere pentru energie se pot înscrie începând de miercuri, 20 august, pe platforma special concepută.

Cale liberă pentru guvernul Bolojan să impună în Parlament noua variantă de reformă a pensiilor speciale
Stiri Politice
Cale liberă pentru guvernul Bolojan să impună în Parlament noua variantă de reformă a pensiilor speciale

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 de voturi "pentru", patru voturi „contra” şi şapte abţineri.

Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 August 2025

48:36

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12