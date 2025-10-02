Ianis și Elena Hagi și-au botezat copilul. Primele imagini cu micuțul Giorgios. GALERIE FOTO

02-10-2025 | 12:16
Ianis Hagi și Elena Tănase
Instagram

Ianis Hagi a împărtășit pe Instagram primele fotografii de la botezul fiului său, un eveniment restrâns și plin de emoție, alături de familie.

Ioana Andreescu

Fotbalistul a dezvăluit cu această ocazie și numele bebelușului: Giorgios.

Ianis Hagi și soția sa, Elena, au devenit părinți pe 20 august 2025, când aceasta a născut un băiețel la un spital privat din Capitală. Micuțul a primit nota 10 din partea medicilor.

Cei doi s-au căsătorit civil în decembrie 2023, de Crăciun, iar cununia religioasă și nunta au avut loc în iulie 2024.

