„Este o mare responsabilitate", a declarat campionul spaniol, deţinător a 22 de titluri de Grand Slam. „Voi munci pentru a mă asigura că lucrurile continuă la fel: un club de succes, care va rămâne astfel şi în anii ce vor urma”, potrivit Agerpres.

Fostul mare tenisman, în vârstă de 40 de ani, originar din Mallorca, a fost întotdeauna un susţinător al echipei Real Madrid, deşi unchiul său, Miguel Angel Nadal, a evoluat pentru marea rivală, FC Barcelona, în anii 1990.

Apropiat al preşedintelui Florentino Perez, el era membru de onoare al clubului madrilen încă din 2011. În 2023, a declarat că şi-ar dori, într-o zi, să conducă Realul, recunoscând totodată că nu se simte încă "calificat" pentru această funcţie.

Nadal a primit 1.704 voturi pentru (cu 4 voturi împotrivă şi 5 abţineri) în cadrul acestei Adunări generale extraordinare, pe a cărei ordine de zi a figurat, ca unic punct, numirea sa.