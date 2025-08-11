Radu Drăguşin, interviu la Londra, înainte de revenirea pe gazon: „A fost o perioadă foarte grea pentru mine”. VIDEO

Radu Drăgușin

Radu Drăgușin se află în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie.

Fundașul echipei naționale a vorbit, pentru FRF TV, despre cum se pregătește să revină pe teren și nu își ascunde nerăbdarea în acest sens.

„Nu știu când voi reveni exact, dar sunt în ultima fază a recuperării. Uneori asta e cea mai lungă, când simți că mai ai puțin, dar știu că nu trebuie să grăbesc”, a spus Drăgușin.

În interviul acordat, Drăgușin a rememorat momentul nefericit al accidentării și a vorbit despre greutățile perioadei de recuperare. „Am știut de la început că e ceva serios, a fost o perioadă foarte grea, mi-a fost greu să accept”, a mărturisit el.

Ce impact au avut mesajele primite de la susținători

Fotbalistul a dezvăluit și că mesajele de susținere primite de la suporteri, colegi și familie au avut un impact puternic asupra sa.

„Am primit multe mesaje de susținere, fanii au fost incredibili și le mulțumesc pentru asta. Am ținut legătura și cu colegii de la lot, au fost alături de mine”, a spus el.

Locuind la marginea Londrei, într-o zonă liniștită, împreună cu iubita și câinele lor, Ragnar, Radu a urmărit cu sufletul la gură partidele echipei naționale și ale clubului său, trăind emoțiile de pe margine.

„Am avut foarte mari emoții la meciuri, e greu din tribună”, a spus el.

În privința campaniei de calificare, fundașul rămâne optimist: „Eu nu sunt pesimist, cred că încă ne putem califica. Avem posibilitatea de a recupera punctele pierdute, trebuie să rămânem concentrați și să luptăm până la final. Mai avem patru meciuri și trebuie să le abordăm cu determinare și ambiție”.

În timpul liber, Radu își petrece timpul alături de iubita sa și câinele lor Ragnar. „Viața alături de Ragnar este foarte dinamică, la fel ca acest oraș. Este un copilaș de câine, abia are șase luni și ne aduce foarte multă bucurie și energie”.

