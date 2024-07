Răzvan Marin și Radu Drăgușin au mărturisit la Știrile PROTV care e cea mai frumoasă amintire de la EURO 2024

Toată lumea a convenit că publicul român a fost de nota 10. Voi ce notă v-ați da pentru prestația de la EURO 2024?

Radu Drăgusin: „Eu pot să spun că sunt foarte mândru de colegii mei și de europeanul pe care l-am făcut, dar mereu ne dorim mai mult. Eu cred că o notă de nouă este un potrivită”.

Răzvan Marin: „Cum a spus și Radu, noi suntem foarte mândri de ce am realizat acolo, mă bucură enorm că am reușit să facem o întreagă țară fericită. Cred că ăsta este cel mai important lucru că am reușit să readucem lumea alături de fotbal, de sport și să redăm din nou speranță, și bineînteles sperăm să nu ne oprim aici și să continuăm această poveste frumoasă. Mondialul va fi principalul obiectiv, cu siguranță.”

Svetlana Simion, căpitanul naționalei la baschet, Dan Drăgușin, fost mare voleibalist în națională…Cum de nu ai ales unul dintre aceste sporturi în care au excelat părinții tai și ai ajuns la fotbal?

Radu Drăgușin: „Nu știu, eu de mic am bătut orice minge, ba de volei, ba de fotbal, ba de baschet, dar se pare că la fotbal mi-a plăcut cel mai mult și datorită vărului meu. M-am luat după el și de acolo a fost dragoste la prima vedere. De pe la șapte ani știam că asta o să vreau să fac și mă face fericit.”

La numai 15 ani, Florin Manea te ducea de la o echipă micuță la Juventus. Cum a fost trecerea?

Radu Drăgușin: „Una foarte grea să plec de acasă de la o vârstă atât de fragedă, dar ăsta a fost visul meu, obiectivul meu în viață, nu a mai contat ce sacrificiu am făcut pentru el. Acum când am ajuns la un nivel foarte bun îmi dau seama că a meritat toate sacrificiile”.

Te-am văzut când se cânta imnul că plângeai la un moment dat. La ce te gândeai în acele momente?

Radu Drăgușin: „Sincer să fiu mă gândeam doar că sunt într-un moment pe care nu mi l-am imaginat niciodată, alături de familia mea care se uita la mine și mă gândeam cât de mândri de mine și atunci m-au încercat niște sentimente pe care nu le-am mai avut și rezultatul au fost aceste lacrimi”.

Vă place cum sună „Generația de suflet”?

Răzvan Marin: „Da. Sună bine pentru că toți dăm tot la fiecare antrenament, la fiecare meci, și cred că ni se potrivește destul de bine. Mister a zis într-o conferință de presă după un meci. A spus: vă rog să-i numiți „Generația de suflet” și așa a rămas până acum.

Ție îți spun colegii dragonul în vestiare, de unde vine porecla asta?

Radu Drăgușin: „Asta vine mai mult din străinătate de la Drăgușin, nu știu cum au făcut-o ei „Drago” și tot așa s-a menținut pe parcurs și până la urmă a ajuns așa și în România”.

Care rămâne pentru voi cea mai frumoasă amintire de la EURO 2024?

Răzvan Marin: „Pentru mine, personal o să rămână intonarea imnului de la meciul cu Ucraina. Acel moment a fost ceva ce se poate descrie cu greu prin cuvinte. Este ceva ce trebuie să trăiești ca să simți lucrurile alea”.

Radu Drăgușin: „Eu aș putea spune tot de la meciul cu Ucraina, doar că de la final, când am văzut efectiv o explozie pe terenul acela și am făcut acel tur de stadion, unde am văzut zeci de mii de oameni atât de fericiți și mândri. Pentru mine aia este imaginea pe care o voi purta mereu în suflet.”

