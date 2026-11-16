Președintele Federației Franceze de Fotbal, Philippe Diallo, va candida la președinția FIFA în cadrul alegerilor din martie anul viitor, beneficiind de sprijinul asociațiilor membre UEFA reprezentate în Comitetul Executiv și în Consiliul FIFA, a anunțat luni forul fotbalistic european, potrivit Agerpres.

„În cadrul unei reuniuni desfășurate astăzi, prezidate de președintele UEFA, Aleksander Ceferin, asociațiile naționale reprezentate în Comitetul Executiv al UEFA l-au invitat pe Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal (FFF), să candideze la alegerile pentru președinția FIFA din martie 2027 și și-au exprimat, în unanimitate, sprijinul deplin”, se arată într-un comunicat al UEFA.

Cei care doresc să candideze împotriva lui Gianni Infantino la alegerile pentru funcția de președinte al FIFA, din 18 martie, trebuie să-și anunțe candidatura până miercuri.

Elvețianul Infantino, un fost oficial al UEFA, este extrem de nepopular în Europa, în urma unei serii de controverse. Cu toate acestea, el se bucură de susținerea unei mari părți din restul lumii fotbalistice și este mare favorit pentru a obține un al patrulea mandat.

Surse apropiate de UEFA au declarat pentru DPA că Arsène Wenger, fost antrenor al lui Arsenal, în prezent oficial în cadrul FIFA, nu va candida împotriva lui Infantino, în ciuda relatărilor din presă care sugerau contrariul.

Diallo nu a jucat niciodată fotbal profesionist. El face parte din Comitetul Executiv al UEFA din 2023 și, prin urmare, se numără printre apropiații președintelui Aleksander Čeferin, care i se opune lui Infantino, dar nu va candida el însuși.

Kozo Tashima, președintele de onoare al Asociației Japoneze de Fotbal, este, de asemenea, candidat.