„În aceşti 16 ani, am dat totul pentru echipa naţională”, a scris Lukaku, cel mai bun marcator din istoria naţionalei, cu 135 de selecţii şi 94 de goluri marcate în tricoul ţării sale. „Am trăit toate emoţiile posibile (...) A fost o călătorie frumoasă şi am apreciat fiecare moment”, potrivit News.ro.

Prezent în echipa naţională a Belgiei din 2010, atacantul de la Fenerbahçe – unde începe să-şi recâştige forma după ce a fost afectat de o serie de accidentări – originar din Anvers, se declară „împăcat cu (decizia sa) de a se retrage acum” şi adaugă: „A fost incredibil. A fost plăcut. Sunt recunoscător. Mulţumesc”.

Noul selecţioner, Mark Van Bommel, a întinerit, la rândul său, lotul belgian, încredinţându-i în special responsabilităţi din ce în ce mai mari lui Charles De Ketelaere în atac.

Căpitan în meciul împotriva echipei Franţei (1-4) din octombrie, şi prezent la concentrarea care tocmai s-a încheiat, dar fără să apară în meciurile câştigate împotriva Turciei (2-1) şi apoi a Italiei (4-1), în special din cauza unei leziuni la şold, Lukaku s-a declarat, de asemenea, „mândru că a reprezentat (ţara sa) la patru Cupe Mondiale şi trei Campionate Europene”.

Pe lângă numeroasele goluri marcate, care i-au permis să se oprească la puţin sub 100, el a participat, printre altele, la Cupa Mondială din Rusia, unde Belgia a terminat pe locul 3 în 2018.

„16 ani ca Diable Rouge. Mulţumim, Romelu. (...) Atâtea goluri. Atâtea emoţii. Atâtea amintiri”, a reacţionat, la rândul său, Federaţia Belgiană pe „X”, prin intermediul contului dedicat echipei naţionale.

De ce nu a jucat în ultimul meci, 4-1 cu Italia în Liga Națiunilor

Lukaku nu a intrat pe teren duminică seara, deşi a petrecut o bună parte a meciului încălzindu-se pe margine, în timpul meciului câştigat cu 4-1 împotriva Italiei, pe stadionul "Regele Baudouin" din Bruxelles.

"A avut o accidentare care îl sâcâia de câteva zile. Intenţionam să-l introducem în joc doar într-o situaţie de urgenţă", a explicat selecţionerul olandez Mark van Bommel, conform Agerpres.

Lukaku se confruntă cu probleme fizice de câteva luni. La Cupa Mondială din această vară, el a fost nevoit să se mulţumească cu un rol de rezervă, fiind folosit ca "jucător decisiv de pe bancă" de către fostul selecţioner Rudi Garcia.

Din ”Generația de Aur” a Belgiei au mai rămas în activitate doar Courtois și De Bruyne

De la transferul său de la Napoli la Fenerbahce, în această vară, i-a fost dificil să lege mai multe meciuri consecutive. Până acum, în acest sezon, a adunat abia 630 de minute de joc în 16 apariţii, în toate competiţiile, potrivit Sport.ro

După retragerea lui Axel Witsel, în urmă cu câteva săptămâni, şi acum a lui Lukaku, dintre componenţii "Generaţiei de Aur", care a obţinut locul al treilea la Cupa Mondială din 2018, au mai rămas doar Kevin De Bruyne şi Thibaut Courtois.