O femeie de 92 de ani a evadat în doar 24 de secunde dintr-un azil după ce a escaladat un gard de 2 metri, în China. VIDEO

Imaginile au fost publicate de Daily Mail pe Instagram și o surprind pe femeie în timp ce escaladează cu o agilitate surprinzătoare poarta metalică a centrului în care era îngrijită. În ciuda vârstei înaintate, aceasta reușește să treacă dincolo de obstacol și să ajungă în exteriorul instituției.

Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere, iar imaginile au făcut rapid înconjurul internetului. Deși mulți au fost impresionați de forța și agilitatea femeii, un detaliu important a stârnit și îngrijorare: aceasta suferă de Alzheimer, scrie parade.com.

Potrivit publicației, femeia ar fi avut o viață activă în tinerețe, când planta livezi în zonele muntoase. Experiența acumulată în acei ani ar fi contribuit la dezvoltarea forței fizice și a abilităților de cățărare care au ajutat-o să depășească gardul.

Evadarea nu a durat însă foarte mult. Femeia a fost găsită în siguranță la scurt timp după incident, după ce un angajat al căminului a observat-o în timp ce mergea prin apropiere.

Imaginile au generat numeroase reacții pe rețelele sociale. Mulți utilizatori au fost uimiți de condiția fizică a femeii și au tratat întâmplarea cu umor, considerând că aceasta merită toată admirația pentru performanța sa.

„Iată de ce trebuie să te menții în formă!”, a scris un internaut.

„Se mișcă mai bine decât mine, iar eu am doar 36 de ani”, a comentat altcineva. Un alt utilizator a recunoscut, cu uimire: „Eu nici măcar nu mai pot face asta acum!”

„La 92 de ani și încă poate face așa ceva! Nu are nevoie de un cămin de bătrâni. Așa, doamnă, evadează!”, a scris un alt internaut.

Au existat și comentarii care au pus sub semnul întrebării măsurile de securitate ale centrului: „De ce erau porțile încuiate? Nu este o închisoare.”

De ce era poarta încuiată, de fapt

Dincolo de reacțiile amuzate și de admirația pentru performanța fizică a femeii, o parte dintre utilizatori au atras atenția asupra unui aspect esențial: aceasta suferă de boala Alzheimer.

Afecțiunea este o formă progresivă și ireversibilă de demență, care afectează memoria, capacitatea de gândire și orientarea. Pe măsură ce boala avansează, persoanele diagnosticate pot ajunge să nu mai recunoască pericolele și să întâmpine dificultăți chiar și în desfășurarea activităților cotidiene.

Astfel, ceea ce pentru unii internauți a părut o demonstrație impresionantă de independență putea reprezenta, în realitate, o situație extrem de periculoasă pentru femeie. În timpul evadării, aceasta nu părea să conștientizeze riscurile la care se expunea, iar o cădere de la acea înălțime ar fi putut avea urmări grave.