Medicul avertizează că restricțiile alimentare adoptate brusc sau fără o planificare corespunzătoare pot slăbi sistemul imunitar și pot crește vulnerabilitatea organismului în fața infecțiilor respiratorii și digestive, scrie news.ro.

Medicul ieșean a declarat luni că respectă tradiția postului și înțelege importanța acesteia, însă subliniază că alimentația trebuie adaptată nevoilor organismului, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.

Cum poate afecta postul sistemul imunitar

„Un regim de post bine gestionat poate aduce beneficii reale organismului, însă atunci când restricțiile alimentare sunt bruște sau incomplete, sistemul imunitar poate slăbi, crescând vulnerabilitatea în fața infecțiilor respiratorii și digestive de sezon”, a explicat medicul Florin Roșu.

Acesta atrage atenția că un regim alimentar strict, lipsit de nutrienții necesari, poate reprezenta un risc important pentru sănătate, în special în cazul copiilor, adolescenților și persoanelor vârstnice.

Potrivit medicului, copiii și adolescenții au nevoie de o alimentație echilibrată, care să le asigure nutrienții necesari pentru creștere și dezvoltare. Restricțiile alimentare severe pot avea consecințe asupra dezvoltării și capacității organismului de a se apăra împotriva infecțiilor.

„Copiii și adolescenții se află într-un proces continuu de creștere și dezvoltare, având nevoie zilnic de proteine de calitate, calciu, fier și vitamine esențiale. Privarea de acești nutrienți le poate afecta atât dezvoltarea, cât și capacitatea de apărare a organismului în colectivitate”, a explicat medicul.

Nici persoanele vârstnice nu ar trebui să ignore riscurile unei alimentații restrictive. O dietă săracă în proteine poate favoriza pierderea masei musculare, apariția anemiei și deshidratării, dar și creșterea sensibilității la infecții severe.

„Vârstnicii au un metabolism mai lent și o rezervă funcțională mai redusă. Un regim restrictiv, sărac în proteine, poate duce rapid la scăderea masei musculare, la anemie, deshidratare și la o sensibilitate crescută față de infecțiile severe”, a precizat Florin Roșu.

Persoanele cu boli cronice, sfătuite să ceară acordul medicului

Medicul ieșean a subliniat că persoanele care suferă de afecțiuni cronice, precum diabet zaharat, boli cardiovasculare, afecțiuni renale sau hepatice, boli oncologice și boli autoimune, trebuie să acorde o atenție deosebită alimentației în această perioadă.

Aceeași recomandare este valabilă și pentru pacienții aflați în convalescență după o boală infecțioasă, care au nevoie de o nutriție atent controlată pentru menținerea echilibrului metabolic și a funcționării sistemului imunitar.

„În cazul lor, postul trebuie ținut doar cu acordul și sub îndrumarea medicului curant”, a declarat Florin Roșu.

Ce alimente recomandă medicul în Postul Crăciunului

Pentru a evita carențele nutriționale, persoanele care țin post ar trebui să includă în alimentație suficiente surse de proteine vegetale. Printre acestea se numără fasolea, lintea, năutul, nucile, semințele și ciupercile.

De asemenea, medicul recomandă evitarea consumului excesiv de produse de patiserie și alimente ultraprocesate, care nu asigură întotdeauna nutrienții necesari organismului.

Hidratarea și odihna sunt alte două aspecte importante pentru menținerea unei stări bune de sănătate.

„Nu neglijați hidratarea și odihna, doi factori esențiali pentru un sistem imunitar puternic. Nu întrerupeți tratamentele medicale. Nicio restricție alimentară nu trebuie să înlocuiască sau să modifice schema de tratament prescrisă de medic”, a mai transmis medicul Florin Roșu.

Postul Crăciunului a început duminică și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie.