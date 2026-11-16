Acordul vizează renovarea unuia dintre stadioanele ţării şi construirea mai multor centre de antrenament, relatează EFE, preluat de Agerpres.

FIFA finanțează renovarea stadionului din Manila

„Nu ne dorim ca vreo naţiune emergentă să fie nevoită să urmărească fotbalul doar la televizor", a explicat Infantino în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în capitala filipineză, după semnarea acordului. Acesta prevede modernizarea istoricului stadion Rizal Memorial (RMS) din Manila, precum şi construirea a trei centre suplimentare de antrenament pentru fotbal.

Potrivit preşedintelui, renovarea stadionului îl va transforma în „inima Filipinelor" şi va contribui la obiectivul Federaţiei, care vizează „oferirea de oportunităţi, un viitor şi speranţă fiecărei naţiuni" şi asigurarea faptului că „fotbalul aparţine tuturor".

Conform acordului, lucrările de construcţie la stadion urmează să înceapă în luna ianuarie a anului viitor, cu scopul de a fi finalizate înainte de încheierea mandatului preşedintelui filipinez Ferdinand Marcos Jr.

Stadionul va avea o capacitate de 25.000 de locuri

Modernizările includ extinderea capacităţii stadionului la 25.000 de spectatori, o recunoaştere a rolului arhipelagului în găzduirea primei ediţii a Cupei Mondiale de fotbal în sală feminin, în 2025.

„Va fi un simbol pentru ţară", a explicat Infantino. "Când am devenit preşedinte, fiecare federaţie a primit un milion de dolari sub formă de ajutor. Acum, Filipine urmează să primească 25 de milioane", a subliniat preşedintele FIFA.

După încheierea acordului, preşedintele FIFA a participat la congresul Federaţiei filipineze, un eveniment organizat anual în colaborare cu Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). ASEAN îşi desfăşoară propriul summit al liderilor, de duminică până marţi, la care participă şefi de stat precum Donald Trump şi Luiz Inacio Lula da Silva.

Infantino se confruntă cu un posibil proces în SUA

Joia trecută, o instanţă din SUA a respins o solicitare formulată de două filiale ale FIFA, prin care se urmărea împiedicarea UEFA de a obţine probe pentru un eventual proces împotriva lui Infantino, legat de planul său eşuat de a vinde drepturile comerciale ale Cupei Mondiale.

La scurt timp după încheierea ultimei Cupe Mondiale, FIFA a propus înfiinţarea unei companii care să se ocupe de vânzarea drepturilor comerciale ale turneului, un plan evaluat la aproximativ 20 de miliarde de dolari. Dar proiectul a eşuat în cele din urmă din cauza opoziţiei manifestate de mai multe confederaţii, lăsându-l pe Infantino într-o poziţie extrem de delicată, cu doar câteva luni înainte ca acesta să candideze pentru un al patrulea mandat la conducerea FIFA.