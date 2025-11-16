România, învinsă de clar de Bosnia și a pierdut şansa de a ajunge la Mondiale din grupele preliminare. Barajul, ultima șansă

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

Fanii bosniaci au dominat sonor startul de meci de pe stadionul Bilino Polje, din Zenica, fluierând imnul României şi scandând ˷ţiganii, ţiganii”. Pe teren, tricolorii au avut prima ocazie importantă, în minutul 14, când Mihăilă a scăpat pe contraatac şi a şutat din careu, trimiţând mingea puţin pe lângă poarta lui Vasilj. Elevii lui Lucescu au deschis scorul în minutul 18. Mihăilă a insistat la o minge pe partea stângă, a centrat în careu, de unde Bîrligea a înscris cu stângul, cu o scăriţă peste Vasilj. Gazdele au replicat prin lovitura de cap a lui Bazdar, care s-a dus peste bara transversală, în minutul 20. Partida a fost echilibrată, iar Memic a încercat poarta noastră cu un şut de la distanţă, în minutul 35, însă balonul s-a scurs pe lângă bara din dreapta lui Ionuţ Radu. Minutul 42 a adus o altă fază periculoasă a tricolorilor. Mihăilă şi Bîrligea au luptat şi l-au pus pe Man într-o poziţie bună, însă atacantul lui PSV a şutat cu stângul, peste poartă. Un minut mai târziu gazdele au avut primul şut pe spaţiul porţii, prin Dedic, iar prima parte s-a încheat cu bara transversală lovită de Tahirovic, din lovitură liberă – cea mai mare ocazie a bosniacilor.

Totul s-a întors însă în defavoarea noastră în partea secundă. Bosniacii au egalat în minutul 49, când Racoviţan a greşit şi Dzeko a profitat, înscriind. În minutul 56 Marius Marin a fost lovit de Tabakovic şi umplut de sânge, dar arbitrul Michael Oliver nu a dat decât fault, apoi i-a atenţionat pe oficialii celor două echipe privitor la scandările din tribune. Gazdele au dominat jocul, iar Drăguş, abia intrat, a primit cartonaş roşu pentru joc periculos, lăsându-şi echipa în zece. Minutul 80 a adus golul senzaţional al lui Bajraktarevic, şut direct la vinclu, şi Bosnia a preluat conducerea. Lucescu şi tricolorii nu au avut reacţie, iar bosniacii au mai înscris o dată, Tabakovic, în minutul 90+4 desăvârşind dezastrul de la Zenica. Bosnia – România s-a terminat 3-1, iar în clasamentul grupei H conduce Austria, cu 18 puncte, urmată de Bosnia, cu 16 puncte. România e a treia, cu 10 puncte, potrivit News.ro.

Marţi, tricolorii joacă împotriva naţionalei din San Marino, la Ploieşti, în ultimul meci al grupei.

Drumul României către Cupa Mondială trece acum prin barajul de pe filiera Ligii Naţiunilor.

BOSNIA: Vasilj – Malic (Alajbegovic 46), Katic, Burnic (Basic 70), Muharemovic – Bazdar (Tabakovic 46), Tahirovic (Hadziahmetovic 83), Bajraktarevic – Dedic, Dzeko (Gigovic 90), Memic. SELECŢIONER: Sergej Barbarez

ROMÂNIA: I. Radu – Raţiu, Ghiţă, Racoviţan, Chipciu – I. Hagi (Miculescu 75), M. Marin, V. Dragomir (R. Marin 75) – Man (Fl. Tănase 90+3), Bîrligea (Drăguş 65), Mihăilă. SELECŢIONER: Mircea Lucescu

Cartonaşe galbene: Katic 7, Dedic 36, Muharemovic 44, Burnic 65 / Racoviţan 45+2, Man 90+2

Cartonaş roşu: Denis Drăguş (România) min. 68

Arbitri: Michael Oliver - Stuart Burt, James Mainwaring – Chris Kavanagh

Arbitri VAR: Michael Salisbury - Peter Bankes (toţi din Anglia)

Sursa: News.ro

