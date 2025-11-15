Naționala României joacă la Zenica meciul calificării la Cupa Mondială. Ora partidei cu Bosnia

Echipa naţională a României întâlneşte Bosnia-Herţegovina, sâmbătă, la Zenica, de la ora 21.45, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială.

Meciul va fi arbitrat de englezul Michael Oliver, care va fi ajutat la cele două linii de Stuart Burt şi James Mainwaring, iar rezervă va fi Chris Kavanagh.

În camera VAR se vor afla de asemenea doi englezi, Michael Salisbury şi Peter Bankes.

În aceeaşi grupă va avea loc sâmbătă meciul Cipru – Austria, arbitrat de elveţianul Urs Schnyder.

La 18 noiembrie se vor disputa confruntările Austria – Bosnia şi România – San Marino, potrivit News.ro.

Austria este lider în clasament, cu 15 puncte, cu două mai multe decât Bosnia – locul 2. România ocupă poziţia a treia, cu 10 puncte, Cipru este pe 4, cu 8 puncte, iar San Marino este pe 5, fără puncte.

Austria se va califica direct la CM, dacă va învinge Cipru şi Bosnia nu va învinge România. Austriecii vor avea garantat un loc între primele două din grupă dacă va câştiga, indiferent de rezultatul meciului Bosnia – România.

Bosnia va avea garantat un loc între primele două clasate, dacă va învinge România.

România nu va mai putea obţine calificarea directă la CM dacă nu va învinge Bosnia sau dacă Austria va învinge Cipru. Dacă va pierde, naţionala tricoloră nu va putea încheia între primele două.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia:

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAŞI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANŢI

Denis DRĂGUŞ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

