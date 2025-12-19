Pentru prima dată în istorie, suporterii vor trebui să plătească pentru a avea acces în fan zone la Cupa Mondială din 2026

Cupa Mondială

Până acum gratuite, fan zone-urile vor putea fi contra cost în timpul Cupei Mondiale din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada.

FIFA pune deja în vânzare bilete pentru a se urmări meciurile pe ecran gigant, în cadrul „FIFA Fan Festival” din New Jersey, relatează L'Equipe.

Potrivit The Times, FIFA a anunţat că vor fi puse în vânzare bilete pentru accesul în zonele destinate fanilor, o premieră, întrucât, în ediţiile precedente, accesul în aceste zone era gratuit.

Deocamdată, această măsură se aplică doar unei singure zone, cea situată în New Jersey, un stat în care vor avea loc mai multe meciuri, inclusiv finala din 19 iulie.

Accesul la „FIFA Fan Festival” va costa 12,50 dolari (aproximativ 10,70 euro).

Decizia de instituire a unei taxe de intrare pentru suporteri va fi luată de oraşele gazdă. Acestea vor stabili preţul.

După polemica privind preţurile „astronomice”, FIFA anunţă bilete la 60 de dolari pentru suporteri

Suporterii echipelor calificate pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 vor plăti 60 de dolari (aproximativ 51 de euro) pe bilet pentru fiecare meci, a anunţat, marţi, FIFA, ca răspuns la asociaţiile care denunţau tarifele „astronomice”.

O nouă categorie, „Supporter Entry”, va oferi bilete „la preţul de 60 de dolari americani fiecare, disponibile pentru toate cele 104 meciuri”, inclusiv finala Cupei Mondiale, care va reuni 48 de echipe vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada, a precizat FIFA într-un comunicat. „Această iniţiativă vizează să ofere un sprijin suplimentar suporterilor care îşi urmăresc echipa naţională pe tot parcursul turneului”, a adăugat forul conducător al fotbalului mondial.

Joia trecută, asociaţia Football Supporters Europe (FSE) şi-a exprimat indignarea faţă de „tarifele astronomice (...) impuse de FIFA celor mai fideli suporteri”.

Reacțiile suporterilor și criticile FSE

Conform informaţiilor furnizate de FSE, care afirma că a văzut „tarifele publicate treptat şi în mod confidenţial de FIFA”, urmărirea echipei sale favorite de la primul meci până în finală „ar costa cel puţin 6.900 de dolari (aproximativ 6.000 de euro)” un suporter, „adică de aproape cinci ori mai mult decât la Cupa Mondială din 2022 din Qatar”.

Etichete: SUA, fani, cupa mondială, suporteri,

Dată publicare: 19-12-2025 15:44

