CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe - bilanțul înscrierilor și al CALIFICĂRILOR pentru Ediția 2026

PARTENERIAT. CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe - program educațional inspirat din sport și jocuri video, ajuns în la cea de-a cincea ediție, a derulat în octombrie – noiembrie înscrierile și calificările pentru noul sezon.

Bilanțul de început al CampioMATE – Ediția 2026 dovedește că, atunci când copiii sunt invitați într-un mediu adaptat generației lor, ei pot transforma rezolvarea problemelor de matematică într-un adevărat antrenament al minții, o manifestare de perseverență la scară națională.

Iată principalele statistici ale acestui început de sezon:

Peste 16 000 de elevi-jucători au pășit în Arena CampioMATE, cu 3000 mai mulți față de sezonul trecut. Elevii, susținuți de peste 1100 de profesori de matematică , provin din peste 1200 de școli din toate județele țării și din Bruxelles – secția română a Școlii Europene.

au pășit în Arena CampioMATE, cu 3000 mai mulți față de sezonul trecut. Elevii, susținuți de peste , provin din peste din toate județele țării și din Bruxelles – secția română a Școlii Europene. 1.300.000 de exerciții și probleme de matematică au rezolvat, în total, jucătorii înscriși în cele 3 săptămâni de Calificări. Elevii-jucători au avut de parcurs în faza Calificărilor 4 probe prin care și-au demonstrat nivelul de start la matematică, dar și perseverența. Rezultatele jucătorilor s-au transformat în puncte de R-score, obținute pentru acuratețea răspunsurilor, respectiv în puncte de E-score, obținute din perseverența de a rezolva cât mai multe din misiunile disponibile.

Felicitări elevilor-jucători din toată țara care au pășit în ARENA de joc www.campiomate.ro și au demonstrat, încă de la început, multă determinare! Felicitări profesorilor coordonatori și părinților care au încurajat elevii-jucători să intre în Arenă, susținându-i astfel să își antreneze mintea și să progreseze la matematică într-un mediu jucăuș, adaptat generației nativilor digitali!

Ce urmează mai departe în ARENA CampioMATE – Ediția 2026?

În luna decembrie, pe baza rezultatelor din Calificări, jucătorii vor fi distribuiți în Divizia potrivită nivelului demonstrat – Beta sau Gamma. Mai departe, în funcție de perseverența demonstrată în Calificări, jucătorii vor fi distribuiți în echipe (în limita locurilor disponibile) sau pe bănci de rezerve (cu posibilitate de transfer în echipe pe parcursul campionatului). Atât jucătorii din echipe, cât și cei de pe băncile de rezerve vor fi coordonați de Antrenori voluntari pe parcursul campionatului și vor avea acces la aceleași misiuni și aceleași șanse la puncte în campionat.

Apoi, din ianuarie până în mai, jucătorii vor intra în campionat și vor avea de parcurs 2 probe sociale și 5 etape de matematică. Jucătorii vor rezolva misiunile beneficiind de sprijinul comunității lor pentru a-și crește nivelul individual și a transforma antrenamentul minții, perseverența și spiritul de echipă în puncte pe tot parcursul campionatului.

Iar la final, în luna iunie, în cadrul Galei CampioMATE, Jucătorii și Echipele de top vor primi, ca recunoaștere, titlul de CAMPION, respectiv medalii Gold, Silver sau Bronze, în funcție de punctajul total obținut.

Cu o minte antrenată, poți urca pe orice treaptă

CampioMATE îi motivează pe elevii de gimnaziu să își antreneze mintea în ARENA de concurs prin misiuni captivante și să experimenteze matematica prin joc și spirit de echipă, sub îndrumarea Profesorilor - Antrenori și a Liceenilor - Voluntari. Participarea în program este gratuită, iar nivelul de dificultate este similar cu Evaluarea Națională, așadar este potrivit tuturor elevilor de gimnaziu care doresc să se antreneze la matematică într-un cadru interactiv, adaptat generației nativilor digitali.

CampioMATE îi antrenează pe jucători pentru un viitor mai bun, dincolo de rezultatele școlare imediate. Prin matematică (supranumită și “gimnastica minții”), dar și prin joc de echipă, CampioMATE antrenează o mare parte din competențele esențiale pentru succes în viitor. Gândirea critică, analiza datelor, rezolvarea problemelor complexe, perseverența, organizarea și planificarea, argumentarea, generarea de idei și soluții și colaborarea – toate aceste competențe esențiale pentru viitor sunt modelate în Arena de joc CampioMATE.

Programul CampioMATE este inițiat de Asociația Visuri Îndrăznețe și organizat în parteneriat național cu Societatea de Științe Matematice din România. La nivel județean, CampioMATE se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratele Școlare Județene.

Organizatorii programului mulțumesc SUPORTERILOR CampioMATE: Kaufland România – Partener Principal, alături de: ProTV, UniCredit Foundation, Familia Safir, EY România, Grupul Publicis, NEPI RockCastle, Interbrands – Orbico, Exe Software, Mindit.io, Mediaposte Martech, Novotel City Centre, precum și suporterilor de media: Phoenix Media, News.ro, Profit.ro, Totul despre Mame si Pagina de media.

???? Pentru mai multe informații:

Website: www.campiomate.ro

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













