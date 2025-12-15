Selecţionerul Scoţiei, Steve Clarke, le cere fanilor să nu se îndatoreze pentru a participa la CM 2026

Selecţionerul Scoţiei, Steve Clarke, le-a cerut fanilor naţionalei să nu facă eforturi financiare foarte mari pentru a vedea echipa la Cupa Mondială de fotbal de anul viitor, conform DPA.

Antrenorul naționalei a descris atmosfera în care se află țara ca fiind captivată de „febra Cupei Mondiale”, după calificarea la turneul final pentru prima dată în 28 de ani, grație victoriei cu 4-2 împotriva Danemarcei, pe Hampden Park, în luna noiembrie.

Scoția va juca în grupă la CM 2026 cu Haiti și Maroc, la Boston, și cu Brazilia, la Miami, însă au apărut discuții legate de unele prețuri ale biletelor.

Prețurile biletelor, subiect de controversă

Fanii care nu au primit niciun ajutor din partea Clubului Suporterilor Scoțieni vor trebui să țină cont de modelul dinamic al prețurilor și de costurile de revânzare, pe care asociația cluburilor suporterilor scoțieni (ATAC) le-a catalogat drept „scandaloase și dezgustătoare”.

Biletele vor fi puține, a spus Clarke, care nu îl va convoca pe Harvey Barnes, chiar dacă mijlocașul ofensiv al lui Newcastle a jucat un singur meci amical pentru Anglia.

Clarke, apel către suporteri

„Unele dintre bilete sunt foarte atrăgătoare, dacă le observi”, a mai spus Clarke.

„Una dintre cele mai mari dorințe ale mele este ca oamenii să nu se îndatoreze prea mult pentru a-și cumpăra bilete. Chiar și cele mai ieftine bilete par să fie puțin piperate”, a explicat antrenorul Scoției.

„Dar atenție, este vorba despre Cupa Mondială. FIFA o să vă spună că au avut cinci milioane de cereri pentru două milioane de bilete, ceea ce arată că voința există, că oamenii vor să fie prezenți”, conform lui Clarke.

Scoția va confirma în ianuarie unde anume va avea baza de pregătire în timpul Cupei Mondiale, în SUA.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













