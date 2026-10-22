Potrivit Agerpres, decizia a fost luată de Conferința Președinților din Parlamentul European, din care fac parte liderii de grupuri și președinta PE.

'Uniunea Europeană se bazează pe respectarea principiului multilateralismului și a instituțiilor internaționale. Prin acordarea Premiului Saharov Curții Penale Internaționale și funcționarilor acesteia, Parlamentul European recunoaște activitatea importantă a Curții în ceea ce privește respectarea dreptului internațional și a justiției', a declarat Roberta Metsola.

Ceremonia de decernare a premiului Saharov va avea loc în sesiunea din decembrie a Parlamentului European.

CPI anchetează și, dacă este cazul, judecă persoanele acuzate de crimele cele mai grave care privesc ansamblul comunității internaționale: genocid, crime de război, crime împotriva umanității și crima de agresiune, informează un comunicat al PE.

Curtea joacă un rol fundamental în contextul luptei globale pentru eliminarea impunității. Aplicând justiția penală internațională, Curtea urmărește obiectivul de a-i trage la răspundere pe cei responsabili de infracțiuni și de a preveni repetarea acestora. Este un tribunal care se pronunță în ultimă instanță și completează activitatea instanțelor naționale. CPI este reglementată de un tratat internațional numit 'Statutul de la Roma' și este prima curte penală internațională permanentă din lume.

În rapoartele PE din 2025 privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune și privind drepturile omului și democrația în lume, eurodeputații s-au declarat profund îngrijorați de amenințările tot mai mari și de diversele valuri de sancțiuni impuse începând din 2025, în special de SUA, atât instituției, cât și procurorilor, judecătorilor, personalului și partenerilor Curții.

Eurodeputații consideră că aceste acte constituie atacuri grave la adresa sistemului judiciar internațional, se mai menționează în comunicatul citat.

Deputații europeni au solicitat în repetate rânduri Comisiei Europene să activeze așa-numita 'Lege UE de blocare' pentru a proteja de atacuri extrateritoriale funcționarii care lucrează în cadrul CPI și să garanteze că această curte își va putea continua activitățile în deplină independență.

Legea de blocare protejează operatorii europeni, indiferent de dimensiunea lor sau de sectorul de activitate, prin anularea pe teritoriul UE a efectelor oricărei decizii juridice străine bazate pe legislația unor țări din afara UE. Totodată, legea le permite acestor operatori să ceară despăgubiri în justiție pentru daunele suferite din cauza aplicării extrateritoriale a legilor străine.

Premiul Saharov a fost numit în onoarea disidentului sovietic Andrei Saharov

Eurodeputații au salutat în aceste rapoarte și continuarea sprijinului financiar acordat de UE Curții Penale Internaționale, într-un moment deosebit de dificil pentru justiția internațională.

Toate țările UE sunt părți la Statutul de la Roma, fiind astfel obligate să implementeze deciziile CPI. În acest context, eurodeputații au subliniat totodată că desconsiderarea dreptului internațional într-o măsură tot mai mare și politizarea dezbaterilor privind instituțiile judiciare internaționale constituie, în opinia lor, o amenințare existențială la adresa ordinii internaționale bazate pe norme.

Ceilalți doi candidați la premiul Saharov pentru libertatea de gândire care au ajuns pe lista scurtă de trei au fost în acest an avocatul și opozantul tanzanian Tundu Lissu și surorile Rahimi, două iranience care au primit pedepse grele în țara lor după ce au participat la manifestații antiguvernamentale.

Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost numit în onoarea fizicianului și disidentului sovietic Andrei Saharov și reprezintă cea mai importantă distincție oferită de Uniunea Europeană în domeniul drepturilor omului.

Începând cu 1988, Parlamentul European decernează anual premiul unor persoane, grupuri sau organizații, în semn de apreciere pentru eforturile lor de a apăra drepturile omului, libertatea de exprimare și valorile democratice.

Premiul include suma aferentă de 50.000 de euro.